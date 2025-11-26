¸Å»Ô·û¼÷¡¢¡È¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡É²ñ¸«¤Ç»ä¸«¡¡¼êÂ³¤¤òÌäÂê»ë¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡§·î¡Á¶â¸å1¡§50¡Á3¡§45¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§·î¡Á¶â¡¡¸å2¡§48¡Á3¡§42¡¡À¸ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5·îÊüÁ÷¤Î¡ØDASH!!¡Ù¤Ç¤Ï¡Ä72Æü¤Î¶ìÏ«¤¬¿å¤ÎË¢¤Ë¤Ê¤ë¡È¥Ô¥ó¥Á¡É¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é¤Î²ñ¸«¤òÊüÁ÷¡£¹ñÊ¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÊóÆ»¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¸µ¸¡»ö¤ÎÀ¾»³À²´ðÊÛ¸î»Î¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂçÂ¼Àµ¼ù»á¤Î¤Û¤«¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤äâÃÆé¤«¤ò¤ê¤é¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£¹ñÊ¬¤ÏÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÆÍÁ³¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÏ¿²»µ¡Ç½¤ò²ó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤òÊÛ¸î»Î¤Ë¸«¤Ä¤«¤êºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£»×¤¦¤³¤È¤Ï½ñ¤Î±¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥Î¡¼¥È¤È¥Ú¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ²¿¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¸Å»Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬1¸Ä¤Îµ¿Ìä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤òÌä¤¦¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ã¤ÆºÇ¶á¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ë¡Îá½å¼é¤È¤«ÀâÌÀÀÕÇ¤¤È¤«¿Í¸¢Âº½Å¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¸øÀµ¸øÊ¿¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¼êË¡¤¬1ÈÖÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤ÏÅöÁ³¡¢ÊÛ¸î»Î¤â¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÏÊÛ¸î»Î¤â¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤¬¹ñÊ¬¤µ¤ó¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤µ¤¨¤â¾Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢°ìÀÚ¤â¤¦¾ðÊó»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¹ñÊ¬Â¦¤Î¾õ¶·¤ò»¡¤·¤Ä¤Ä¡ÖËÜÍè¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤ÆºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÉ¸æ¸¢¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÌ±»ö¤Ç¤â·º»ö¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎËÉ¸æ¸¢¤âÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô¤Ï¼êÂ³¤¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÍ×¤Ï¤³¤ì¤Ã¤ÆºÛÈ½¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÍýÍ³¤Ê¤¯¡Ø¤¢¤Ê¤¿»à·º¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
