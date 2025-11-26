11月26日 配信開始

ポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally」シリーズにおけるアップデート「デフォルト ゲーム プロファイル」のプレビュー提供が11月26日より開始された。

プレビュー提供が開始された本機能は「フォートナイト」や「Hollow Knight: Silksong」など対象の40タイトルをプレイする際に、消費電力とフレームレートを自動的に最適化するもの。手動の設定をせず、滑らかなゲームプレイが可能になるほか、バッテリーの持続時間も向上する。

本機能はバッテリー駆動時にのみ適用されるシステムになっており、ゲームバーウィジェットの「Armoury Crate Command Center」にアクセスすることで、設定を変更することもできる。対応しているタイトルのラインナップも合わせて公開された。

「デフォルト ゲーム プロファイル (プレビュー) 」対応タイトル（一部）

Call of Duty: Black Ops 6 Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Warzone DOOM Eternal DOOM: The Dark Ages Forza Horizon 5 Gears 5 Gears of War: Reloaded Gears Tactics Halo: The Master Chief Collection インディ・ジョーンズ/大いなる円環 Minecraft Sea of Thieves Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

