寒い時期のお風呂では、入浴剤を使用する頻度が増える方が多いだろう。ワンコロもちべヱさんの作品『バスボム中身残るタイプはタバコ並みに注意書き欲しい』では、入浴剤の一種・バスボムを使った作者の悲劇が描かれている。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6.7万ものいいねを集めた。



【漫画】お風呂で楽しんでいたけど…

作者は初めてバスボムをもらい、ワクワクしながら浴槽に投入する。シュワシュワと溶けていくバスボムには紙吹雪が入っており、作者は見た目でも楽しんでいた。ある程度楽しんだあと、しばらく様子を見るものの一向に紙吹雪が溶ける様子がない。



結局ごみ取りで紙吹雪をすくう羽目になり、すべて取り終わるころには身体は冷え切ってしまった。同作に対しSNS上では「せめて紙吹雪は溶ける素材で作ってほしい」「排水溝にネットをかけてはどうか」など、さまざまな議論が起こっている。そこで同作について作者のワンコロもちべヱさんに話を聞いた。



―紙吹雪の除去にどれくらい時間がかかったのでしょうか



寒い時期だったので体感は2、3時間あったのですが、多分30分くらいだと思います。



コメントにあったのですが、服を着てからやればよかったです。



―排水後の浴槽は無事だったのでしょうか？



浴槽は無事でした。自分は使った事はないのですが、ラメ系だと風呂釜に数日残ってしまうみたいですね。



―皆様に伝えたいことなどお願いいたします



通勤中やトイレで読めるノリの日常エッセイ漫画を日々更新しています。



ダ・ヴィンチWebで、食とダイエット話の「放蕩ダイエッター、今日も食べる」も連載中なので、興味あればそちらもよろしくお願いします！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）