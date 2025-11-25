º´²ì´ØÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡26Æü¤Ë¤âÄÃ²Ð¤Î²ÄÇ½À¡¢¼«Á³ºÒ³²Ç§Äê¤ÇºÇÂç300Ëü±ß»Ù±ç¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é25Æü¤Ç1½µ´Ö¡£ÂçÊ¬»Ô¤ÏÈ¾ÅçÂ¦¤ÎÄÃ²Ð¤Ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢26Æü¤ÎÄ´ºº¼¡Âè¤ÇÄÃ²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¤Ï½»Âð¤Ê¤É¤ª¤è¤½170Åï¤¬¾Æ¤±¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÈ¯À¸¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÂçÊ¬Âç³Ø¤Î¥Áー¥à¤Ï25Æü¤â¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÇ®¸»¤òÄ´ºº¡£25ÆüÄ«¤Î»þÅÀ¤Ç²Ð¸µ¤«¤é1.4¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÄÕÅç¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÊ£¿ô¤ÎÇ®¸»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÊ¬Âç³Ø¡¦ÄáÀ®±Ùµ×¶µ¼ø¡Ë¡ÖÇ®¸»¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¤¤«¤»¤ë¾ðÊó¤ò¤È¤Ã¤¿¡×
°ìÊý¡¢È¾ÅçÂ¦¤Ç¤Ï»Ä¤ë1¤«½ê¤ÎÇ®¸»¤¬24Æü¤Î50ÅÙ¤«¤é14ÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÏÈ¾ÅçÂ¦¤ÎÄÃ²Ð¤Ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢26Æü¤ÎÄ´ºº¼¡Âè¤ÇÄÃ²Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¡×Å¬ÍÑ¡¡ºÇÂç¤Ç300Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â»Ùµë
¤Þ¤¿¡¢¸©¤Ï¹ñ¤È¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤¬¶¯É÷¤Ë¤è¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ÈïºÒ¼ÔÀ¸³èºÆ·ú»Ù±çË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÃÏ¿Ì¤äÂç±«¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢½»Âð¤ÎÂ»²õ¤ÎÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¡¢ºÇÂç¤Ç300Ëü±ß¤Î»Ù±ç¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿º´Æ£ÃÎ»ö¤Ïー¡£
¡Êº´Æ£ÃÎ»ö¡Ë¡Ö1½µ´Ö¤¬·Ð¤ÁÈèÏ«¤â¥Ôー¥¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï11·î20Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ä²Ð¸µ¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¾ÃËÉ·Ù²ü¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤«¤é¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÏÊÕµ¼Ô¡Ë¡Öµ¬À©¶è°è¤¬50¥áー¥È¥ë¤Û¤É½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤¬¹õ¤¯¾Ç¤²¤Æ½ýÀ×¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
25Æü¸á¸å5»þ¤Ëµ¬À©¥¨¥ê¥¢¤Ï½Ì¾®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÄÃ²Ð¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤âµ¬À©¤¬¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï´Ø¤¢¤¸¡¦´Ø¤µ¤Ðµù¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÆ»¶ñ¤òÄ¹Ç¯À½Â¤¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÈ¬Ä¬¹©¶È¡×¤âÈïºÒ¤·¡¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë»º¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµù»Õ¡Ë¡ÖÈ¬Ä¬¹©¶È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ì¤«¤éÀè¤¬¿´ÇÛ¡£ÁêÅö»È¤¤¤Þ¤¹¤è½Å¤ê¤ò¡£¤¢¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È°ìËÜÄà¤êµù¤Ëµù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤é1½µ´Ö¡£ÈòÆñÀ¸³è¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥±¥¢¤¬²¿¤è¤êµÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£