YouTubeチャンネル「マニアック天気」の最新動画「【3ヶ月予報】メリハリ強く寒気南下時はドカ雪警戒！」で、気象予報士の松浦悠真さんが12月から2月にかけての今冬の気象傾向について解説した。松浦さんは、最新の3ヶ月予報を参照しながら「今年の冬は『北断西冷』パターンになりそう」とし、「キーポイントは“メリハリが強い冬”」であることを強調している。



今回の予報によると、北日本は気温が平年並みか高温の見通しだが、「高温傾向にあっても雪の量が多い場合はドカ雪になりやすい」と注意を呼びかけた。その要因として挙げたのが、「北極付近の性変差の顕著さ」であり、「負の北極振動パターンによって、北極の寒気が中緯度に放出されやすい気圧配置」になるという。「極渦が南下するときには非常に強い寒気が流れ込んでくる」とも指摘した。



また、海面水温の特徴やラニーニャ傾向に触れ、「西太平洋が高温、インド洋は低温。そのため亜熱帯ジェット気流が北に押し上げられて、全体的には平年並みの気温予想だが、局地的・短期間で大きな寒波が襲来する可能性も高い」と解説した。



さらに、「北日本の高温は低気圧の影響で南から暖かい空気が入りやすくなるから」だが、同時に低気圧が発達・通過した後の「冬型の気圧配置」が日本海側で一時的な大雪をもたらしやすい点も念押し。「今回は冬型というより低気圧によるドカ雪に要注意」と警鐘を鳴らした。一方、西日本や東日本の日本海側では、強い寒気が流れ込んだ際に“1日で積雪が1.5倍”になるシナリオもあり得ると指摘した。



松浦さんは「暖冬傾向でも油断せず、強い寒気が南下したときの『マイナス1のタイミング』での雪の降り方に特に注意してほしい」と呼びかける。最後に、「12月から2月は傾向が月ごとに微妙に変わるので、詳しくは引き続き最新の予報をチェックしてほしい」と締めくくった。