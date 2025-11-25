¤Ê¤¼¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤ÌÄë¹ñ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¨¡¨¡¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Î°ÛºÌ¡¦ÆÃÀ¤È¤Ï¡ÚÀ¤³¦»Ë¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¡§¹õÅÄÍ´²æ¡Û
°Û¤Ê¤ëÊ¸ÌÀÀ¤³¦¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡©
¸½ºß¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤òÉñÂæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥éー¥à¶µÅÌ¤«¤é¤Î¹ñÅÚ²óÉü±¿Æ°¡Ö¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¡×¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖºÆÀ¬Éþ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤Î¾×ÆÍ¤Ï¡¢800Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¡¢1492Ç¯¤Î¥°¥é¥Ê¥À´ÙÍî¤Ë¤è¤ê½ª·ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¡×¤¬¡¢1492Ç¯¤Î¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦ÅþÃ£¤ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÎ´À¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎò»ËÅª»ö·ï¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤¹¡ÖÀ¤³¦»Ë¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¡ÖºÆÀ¬Éþ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¬É´Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¥¤¥¹¥éー¥à¤Î°ÛÊ¸²½¤ÎÀÜ¿¨¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤ÌÄë¹ñ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡©ÅìÀ¾ÆîËÌ¤Î·ëÀáÅÀ¨¡¨¡ÃÏÃæ³¤¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬¸ò¤ï¤ë¤È¤³¤í
¡¡½½¸ÞÀ¤µªËö¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¢À¾²ó¤ê¹ÒÏ©¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ø¤ÎÅþÃ£¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¯Ãµº÷¤ÈÀ¬Éþ¡¢¤½¤·¤ÆÆþ¿¢¡£Åì²ó¤ê¹ÒÏ©¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò±ª²ó¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤éÅì¥¢¥¸¥¢¤Þ¤Ç¤Î¿Ê½Ð¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¹Ò³¤»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏµå¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÎà»Ë¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥èー¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦¤ÎÀ¾¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤¬¡¢¤Ê¤¼ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯ËÜ½ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÀ¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤ËÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÍý´Ø·¸¤ò¤¤¤Þ¤¤¤Á¤É¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡À¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò°ìÊÍ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢ÅìÀ¾¤òÃÏÃæ³¤¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢ÆîËÌ¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤éÃæÀ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¸ÌÀ´Ö¤ÎÀÜ¿¨¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥èー¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦¤ÎÆîÀ¾Ã¼¤Ë¤¢¤ë ¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç
¡¡¤Þ¤ºÅì¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢Î¾Ê¸ÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸ÌÀ¤â¤Þ¤¿ÃÏÃæ³¤¤Î¿½¤·»Ò¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸²½¤ò²¼ÃÏ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤«¤éÆóÀéÇ¯¾¯¤·Á°¤Ë¡¢ÃÏÃæ³¤·÷¤ÎÁ´°è¤òÀ¯¼£Åª¤Ë¥íー¥Þ¤¬Åý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥íー¥Þ¤Î¤â¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÏÃæ³¤À¤³¦¤ÎÀ¾¤Î°ì³Ñ¤ò¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ëº£¤«¤é»°ÀéÇ¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÅìÃÏÃæ³¤¤«¤é¥Õ¥§¥Ë¥¥¢¿Í¤¬¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¥®¥ê¥·¥¢¿Í¤¬ÍèË¬¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¥«¥ë¥¿¥´¤È¥íー¥Þ¤È¤Î·¸ÁèÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢¥íー¥Þ¤ÎÂ°½£¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë±É¤¨¤¿¾ì¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¹ñÌ¾¼«ÂÎ¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ»þÂå¤Î¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾ÅçÌ¾¡Ö¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥¢¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥íー¥ÞÄë¹ñ¤¬ÌÇ¤Ó¡¢ÃæÀ¤¤ÎÀ¾¥´ー¥È²¦¹ñ»þÂå¡¢¤½¤·¤ÆËÜ½ñ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¿»þÂå¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃÏÃæ³¤¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬¿ôÂ¿¤¯µÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÀ¾¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤ÎËÌÀ¾Éô¥¬¥ê¥·¥¢ÃÏÊý¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥¹¥Æー¥ì¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¬¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥¹¥Æー¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂçÃÏ¤Î½ªÃåÅÀ¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥æー¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤Î¤Ï¤º¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¸ÅÂå¤«¤éÃæÀ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏÅÀ¤è¤ê¤âÀ¾Â¦¤ÇÎ¦ÃÏ¤ÎÂ¸ºß¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ë¥¹¥Æー¥ìÌ¨¤«¤éÎ×¤àÂçÀ¾ÍÎ
¡¡¤Þ¤¿ºÇÀ¾Ã¼¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤à¾ì½ê¤ËºÇ¤â¶á¤¤¾ì¤È²ò¼á¤µ¤ì¤Æ¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´½äÎé¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤âÂç¤¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶áÀ¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤¬¡ÖÈ¯¸«¡×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤òÅÏ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÈÁæ¤®½Ð¤¹¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÅ¬¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤È¤¤¤¦Æâ³¤¤ÇÄ¹¤é¤¯³èÌö¤·¤¿¥à¥¹¥ê¥à¤Î¹Ò³¤µ»½Ñ¤È¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤È¤¤¤¦³°ÍÎ¤Ç¤ÎÀ¾²¤¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤é¤Î¹Ò³¤·Ð¸³¤ÎÎ¾Êý¤òÃÎ¼½¡Ê¤Á¤·¤Ä¡Ë¤·¤¿Á¥¾è¤ê¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤ÆËÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ì¥Íー»³Ì®¤òÅÁ¤Ã¤Æ¥èー¥í¥Ã¥ÑÂçÎ¦¤ÈÎ¦Ï©¤Ç繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËµÞ½Ô¤Ê¥Ô¥ì¥Íー»³Ì®¤Ï¸òÎ®¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÃæÀ¤¤Ë¤ÏÆ½¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´½äÎéÏ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¾ðÊó¤¬·ã¤·¤¯¹Ô¤¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ãÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢»³Ì®¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¸òÄÌ¾å¤Î¾ã³²¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆîÊ©¤È´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³¤Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾ÅçËÌ¤ÎÂçÀ¾ÍÎ±è´ßÉô¤Î¹Á¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÃæÀ¤À¾²¤À¤³¦¤ÇºÇ¤âÅÔ»Ô²½¤··ÐºÑÅª¤Ë¤âÊ¸²½Åª¤Ë¤â±É¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥É¥ëÃÏÊý¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÅìÉô¤«¤é¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÆîÀ¾Éô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏÊý¡Ë¤È¸òÎ®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¸òÎ®¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾ÅçËÌÉô¤ËËÖ¶½¤·¤¿¥¥ê¥¹¥È¶µ½ô¹ñ¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀ¾²¤À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´½äÎéÏ©¤È¡¢¤½¤Î½ªÃåÅÀ¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ç¡¦¥³¥ó¥Ý¥¹¥Æー¥éÂçÀ»Æ²
¡¡¤½¤·¤ÆÆî¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë³¤¶®¤ò³Ö¤Æ¤Æ¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤È繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¤¶®¤ÎÉý¤Ï¶¹¤¯¡¢¸òÎ®¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÇ»Ì©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ½ñ¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¥Þ¥°¥ê¥Ö¡ÊËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¦¥Þ¥¤¥äÄ«·³¤¬È¬À¤µª½éÆ¬¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£È¾Åç¾ðÀª¤ËÄ¾ÀÜ²ðÆþ¤·¤¿¥à¥éー¥Ó¥ÈÄ«¡¢¥à¥ï¥Ã¥Ò¥ÉÄ«¡¢¥Þ¥êー¥óÄ«¤Ê¤É¤ÎËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥Þ¥°¥ê¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥°¥ê¥Ö¤«¤é¥µ¥Ï¥éº½Çù¤ò±Û¤¨¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦Ãæ±ûÉô¤È¤â繫¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ï¥é¸ò°×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½°ìÀ¤µª°Ê¹ß¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ë¤âÇüÂç¤Ê¶â²ß¤¬Î®Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¾²¤À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¶â²ß¤¬ºÇ¤âÁá¤¯Î®ÄÌ¤·¤¿¾ì½ê¤â¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î²ßÊ¾Ã±°Ì¤ÇÄ¹¤é¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥é¥Ù¥Ç¥£¡×¤Î¸ì¸»¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥à¥éー¥Ó¥ÈÄ«¤Î²ßÊ¾¡Ê¥â¥é¥Ù¥Æ¥£ー¥Î¡Ë¡×¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ï¥é¸ò°×¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥à¥éー¥Ó¥ÈÄ«¤ÎÃòÂ¤¤¹¤ë¶â²ß¤Î½ãÅÙ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÃÏÃæ³¤À¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö´ð¼´ÄÌ²ß¡×¤Î¤´¤È¤Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥à¥éー¥Ó¥ÈÄ«¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¥Ç¥£ー¥Êー¥ë¶â²ß¡Ê±¦¡Ë¤È¡¢¥Þ¥êー¥óÄ«¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¥Ç¥£ー¥Êー¥ë¶â²ß
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅìÀ¾ÆîËÌ¡¢¤É¤ÎÊý³Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¶¯¤¯µÚ¤Ó¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ì¤é¤Î±Æ¶Á¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡×¤ÎÃÏ¤ÎÍø¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÎÍø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê»ö¾Ý¤ò¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½½ÆóÀ¤µª¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëËÝÌõ±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì¡»È¬¸ÞÇ¯¤Î¸Þ·î¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¾¥´ー¥È²¦¹ñ¤ÎÅÔ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥È¥ìー¥É¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥£ー¥ê¥ã¡¦¥ì¥ª¥ó²¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¬Éþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½½ÆóÀ¤µªÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¥´¥ó²¦¤È¥Ð¥ë¥»¥íー¥ÊÇì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¾ÅçËÌÅìÉô¤Î¥¨¥Ö¥íÀîÎ®°è¤¬Ãå¡¹¤ÈÀ¬Éþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ç¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ìÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÅµ¸ÅÂå¤ÎÃÎ¤¬¡¢À¾²¤À¤³¦¤Î¡Ö¸øÍÑ¸ì¡×¤Ç¤¢¤ë¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ë¼¡¡¹¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬À¾²¤À¤³¦¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÅµ¸ÅÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ¯³Ø¼Ô¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤ä¡¢¥¤¥¹¥éー¥àÀ¤³¦¤ÎÃÎ¤ÎÂç²È¥¤¥Ö¥ó¡¦¥·ー¥Êー¤ÎÃøºî¤Ê¤É¤â¤³¤³¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¡¢À¾²¤¤Ç¤ÏÂç³Ø¤¬³ÆÃÏ¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª½½»°À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥¹¥Æ¥£ー¥ê¥ã²¦¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½½½À¤¤Î´ÎÀù¤ê¤Ç¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìÊ¸¸¥¤ÎËÝÌõ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Å·Ê¸³Ø¤ä´ö²¿³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Á³²Ê³Ø¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³ØÌä¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¤Ë´óÍ¿¤·¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·ÂÎ´ÑÂ¬´ï¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥éー¥Ù¡Ë¤Î²þÎÉ¤ÈÍøÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¹Ò³¤Ãæ¤Î»þ¹ï¤ä°ÌÃÖ¤ÎÂ¬Äê¤¬¤è¤êÀµ³Î¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï±óÍÎ¹Ò³¤½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½½½À¤¤¬ºî¤é¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅ·Ê¸É½¡ÊÉôÊ¬¡Ë
¡¡¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤«¤é¥é¥Æ¥ó¸ì¡Ê½½»°À¤µª¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃæÀ¤¥«¥¹¥Æ¥£ー¥ê¥ã¸ì¡Ë¤Ø¤ÎËÝÌõ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¿Íºà¤¬Âç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ë´®Ç½¤ÊÄÌ¾Î¡Ö¥â¥µ¥é¥Ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ½ô¹ñÆâ¤Ëµï½»¤¹¤ë¥à¥¹¥ê¥à¡Ê¥à¥Ç¥Ï¥ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¸À¸ì¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¿¥æ¥À¥ä¿Í¡£¥¤¥Ù¥ê¥¢È¾Åç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¹Ò³¤½Ñ¤ò¡¢Ì¤³«Âó¤ÎÂç³¤¸¶¤Ç»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃÏ¤ÎÍø¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¡¡ÖºÆÀ¬Éþ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¬É´Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¥¥ê¥¹¥È¶µ½ô¹ñ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¥ë¥¹ÀªÎÏ¤Ë¤¤¤«¤ËÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¦´°¿ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Ê¤¼È¬É´Ç¯¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¦¤Ê¤¼¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÄÀ¤Þ¤ÌÄë¹ñ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¦°Û¤Ê¤ëÊ¸ÌÀ¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡©
¤È¤¤¤¦4¾Ï¹½À®¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸ÌÀÀ¤³¦¤ÎÀÜ¿¨¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿800Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹Ò³¤»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿Î¾¹ñ¤Î°ÛºÌ¡¦ÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õÅÄ Í´²æ¡Ê¤¯¤í¤À¡¦¤æ¤¦¤¬¡Ë
¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡£1980Ç¯¡¢ÉÙ»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÀ¾ÍÎ»Ë³ØÀì½¤Â´¶È¡£Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø»Ë³Ø¡ÊÀ¾ÍÎ»Ë¡ËÀì¹¶½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÊ¸³Ø¡Ë¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³Ø³Ø½Ñ±¡½õ¼ê¡¢¿®½£Âç³Ø³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¡Ê¿ÍÊ¸²Ê³Ø·Ï¡Ë½Ú¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£ÀìÌç¤ÏÃæÀ¤¥¹¥Ú¥¤¥ó»Ë¡¢ÃÏÃæ³¤¸òÎ®»Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¤Î¼ÂÁü――ÃæÀ¤¸å´ü¥«¥¹¥Æ¥£ー¥ê¥ã¡¦¥°¥é¥Ê¥À´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù¡Ø¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿――¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤òÀ¸¤ó¤ÀÃæÀ¤800Ç¯¤ÎÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡Ù¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¤Ë¡Ø¿ÞÀâ ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤É¡£
¢¨´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØÀ¤³¦»Ë¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¡¡ÖºÆÀ¬Éþ¡×¤Ï¡¢¤Ê¤¼È¬É´Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¥ì¥³¥ó¥¥¹¥¿¡Ù¤è¤êÈ´¿è
¢£µÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥ÓÅù¤Ï¸¢Íø¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¾å¡¢µ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TOP²èÁü¡§¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥×¥é¥Ç¥£ー¥ê¥ã²è¡Ø¥°¥é¥Ê¥À¤Î¹ßÉú¡Ù¡Ê1882Ç¯¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¾å±¡µÄ»öÆ²¡Ë