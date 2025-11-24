【LittleTwinStars Cafe】期間限定オープン！ キキ＆ラライメージのかわいいメニューやグッズ
エルティーアールは、「LittleTwinStars Cafe」を、2025年12月11日（木）より東京と、12月18日（木）より愛知と大阪と宮城にて、期間限定でオープンする。
＞＞＞メニューやオリジナルグッズをチェック！（写真18点）
「リトルツインスターズ」は、株式会社サンリオの人気キャラクターで、2025年は、50周年のアニバーサリーイヤーで、「2025年サンリオキャラクター大賞」総合順位でも7位となった。
ゆめ星雲の思いやり星でうまれたふたごのきょうだい星。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた。
お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。
このたび、エルティーアールは、 ”ゆめかわ☆カフェ” をコンセプトにした、訪れる人たちを夢の世界へと誘い、心も体もリフレッシュするような可愛いテーマカフェを展開する。
メニューは、描き下ろしのキキ＆ララをそれぞれイメージしたパフェ、星形のオムライス、キキ＆ララの要素が詰め込まれたお子様ランチ風プレート、キキ＆ララのふたりをイメージしたわたあめドリンクなど「ゆめかわ」な雰囲気が漂う、かわいいがぎゅぎゅーーっと詰まった、とびきりのメニューをご用意。
また、描き下ろしデザインを使用したカフェオリジナルグッズや特典なども登場する。
リトルツインスターズの世界観を表現した空間の中で、癒しのカフェタイムを満喫してほしい。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663329
