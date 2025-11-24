ラスト1試合も昇格チームが決定せず

J2リーグ第37節が11月23日に各地で行われ、2位のV・ファーレン長崎と首位の水戸ホーリーホックが直接対決。

ホームの長崎が2-1で競り勝ち、最終節を残して首位が入れ替わった。

そのほかの上位対決では徳島ヴォルティスがRB大宮アルディージャに2-1で勝利して4位に浮上し、ジェフユナイテッド千葉は大分トリニータに競り勝ち3位に。リーグ優勝、昇格チームの決定が最終節にまでもつれる異例の大混戦となった。サガン鳥栖は藤枝MYFCと0-0で引き分け、北海道コンサドーレ札幌に続き、1年でのJ1昇格の可能性がなくなった。

下位では、ロアッソ熊本がレノファ山口と1-1で引き分けて勝ち点差をつけれず。すでに愛媛FC、山口の降格が確定し、最終節で熊本、カターレ富山のどちらかがJ3に降格となる。昇格争いも注目だが、降格争いもまだまだわからない状況となっている。

SNSでは最終節までもつれたJ2リーグについて、「今季のJ2は面白すぎる」「今年は、魔境を超えてしまってる」「とんでもないですJ2リーグ」「最終節が…読めん！」「ほんと、壮絶な争い」「世界で1番おもしろいリーグ」「まだ何も決まってないのすごい」などコメントが寄せられ、J2リーグの最終節に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）