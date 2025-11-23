¡Ø¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡Ù¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿½©¼ÄµÜ¤µ¤ÞÃÂÀ¸¤Î´î¤Ó¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Á¾ÁÄÊì¤«¤é¡È³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¡É
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇîÍ÷²ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤³¤³Ì´½§¤Ë½¸¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¿ÍÎà¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦¤¬¼ê¤ò·È¤¨¡¢¡Ø¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¡Ù¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ØÀ¸»þÂå¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë°áÁõ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¤³¤È¤â
ËüÇî¡¦Ì¾ÍÀÁíºÛ¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬½Ò¤Ù¤¿¤ª¸ÀÍÕ
¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë184Æü´Ö¡¢Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡ÖÌ´½§¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬10·î13Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£ÊÄ²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ç¤¢¤ë½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Ì¾ÍÀÁíºÛ¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡4·î13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿ËüÇî¤Ï¡¢¹ñÆâ³«ºÅ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë158¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡¢7¹ñºÝµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÎß·×Ìó2557Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¤â8·î¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¡¢2023Ç¯½©¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤¿¥Ú¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÅ·ÚÅÉ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤·¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÎØÅçÅÉ¤ÎÂç·¿ÃÏµåµ·¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹©·Ý²ñ¤ÎÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢10·î10Æü¡¢µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¤ÎµþÅÔ¹âÅç²°¤Ç¡ÖÂè72²óÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸¡×¤ÎµþÅÔÅ¸¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆ«·Ý¤äÀ÷¿¥¡¢¶â¹©¤Ê¤É7ÉôÌç325ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¡Ê¿Í´Ö¹ñÊõ¡Ë¤ÇÌÚ¹©·Ýºî²È¤ÎµÜËÜÄç¼£¤µ¤ó¤ÈÆ«·Ý²È¤Î¿ÀÇÀ´à¤µ¤ó¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºî²ÈËÜ¿Í¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹¶¨²ñÌ¾ÍÀÁíºÛ¤Ç¤â¤¢¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï10·î12Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¸¢¡×¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ò´ÑÀï¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè100²ó¤ÎµÇ°Âç²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤ò¼øÍ¿¤·¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô»°½½Æü¡¡²ÐÍËÆü¡¡¸áÁ°Îí»þÆó½½ÆóÊ¬¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤¬½Ð»º¤·¿Æ²¦¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£Æ±»Í½½Ê¬º¢¡¢¾åÄ¾¤ÎÂ¦¶áÊô»Å¼Ô¤è¤ê¡¢¿Æ²¦ÃÂÀ¸¤ÎÊó¹ð¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÎ¬¡Ë¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¸æ»È¤È¤·¤Æ½÷´±Ä¹ÊÝ²ÊÉð»Ò¤òµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ëº¹¤·¸¯¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Æ²¦ÃÂÀ¸¤ËºÝ¤·¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¤è¤ê¹ÄÂÀ»Ò¡¦Æ±ÈÞ¡Ê¸½ºß¤Î¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡¢É®¼ÔÃí¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸Þ¼ï¸òµûÂåÎÁ¤ò»ò¤¦¡Õ
¡ÔÆóÆü¡¡ÌÚÍËÆü¡¡¸á¸å¡¢µÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¡Ä¹Â¼»³¹À°ì¤ÎÇÒ±Ú¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£Æó³¬¸æÀÅÍÜ¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Ð»º¸å¤Î¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·ÃÂ¤Î¹ÄÂ¹¤È½é¤á¤Æ¸æÂÐÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Ë¤ªÄí¤Î¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¤ò¸æÂ£¿Ê¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÎ¬¡Ë¡Õ
¡Ô¸ÞÆü¡¡ÆüÍËÆü¡¡¡ÊÎ¬¡ËÍ¼¹ï¡¡Å·¹Ä¤È¶¦¤ËµÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀèÃå¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤è¤ê¤ª½Ð·Þ¤¨¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Î¼ç¼£°åÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¾®ÎÓÎ´¤è¤êÀâÌÀ¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅìµÜÂçÉ×ÎëÌÚµÆÃË¤è¤ê´Ø·¸°å»Õ¤Î¾Ò²ð¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ç¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·ÃÂ¤Î¹ÄÂ¹¤È¸æÂÐÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï10·î9Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¹¡¤Ç¤¢¤ë¹á½ß¹Ä¹¡¡Ê1903¡Á2000Ç¯¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡Ù¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Àï¶·¤ä½Æ¸å¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ëÀï»þÃæ¤Î¸ÀÆ°¤Ê¤É¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÆ°ÀÅ¤¬½é¤á¤Æ¾Ü½Ò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1965Ç¯11·î30Æü¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¡Ø¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡Ù¤Îµ½Ò¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¹á½ß¹Ä¹¡¤È½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¤´ÂÐÌÌ
¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ2Æü¸å¤Î12·î2Æü¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤Ï¡¢µÜÆâÄ£ÉÂ±¡¤Ë¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ò¸«Éñ¤¤¡¢½é¤á¤Æ½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÄÊì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î¿·À¸»ù¤â¡¢º£Ç¯11·î30Æü¤Ç60ºÐ¤Î´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö6·î¤Ë¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÊø¸æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÜÅÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÎã¤¨¤ÐÝÒµÜ¤ÎµÀ¸õ¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÚÌÁò¤Îµ·¤ÎÅöÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤âíß¼ÖÈ¯°ú¤Îµ·¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸¼´Ø¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ÊÎ¬¡Ë»ä¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ»þ¡¹¡¢ÂçµÜ¸æ½ê¤Î¤Û¤¦¤Ë¤´°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÈó¾ï¤Ë¡¢¤½¤Î²¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤éË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Á¤é¤¬¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤¼¤Ò¤È¤â¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×
¡¡°ÊÁ°¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2000Ç¯6·î16Æü¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤ÏÏ·¿ê¤Î¤¿¤á¡¢97ºÐ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï5ºÐ¤Ç¡¢³Ø½¬±¡ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¤Î11·î¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤ÎÂçÁÓµ·¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°äÂÎ¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤¿´½¤Ï¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂÆâ¤Î¡ÖÝÒµÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢ÄÌÌë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÝÒµÜµÀ¸õ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ì¤Ë»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡7·î25Æü¡¢ËÜÁò¤Ç¤¢¤ë¡ÖÚÌÁò¤Îµ·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüÄ«¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¤Ï¹á½ß¹Ä¹¡¤Î´½¤òíß¼Ö¤È¤¤¤¦ÎîÛÍ¼Ö¤Ë°Ü¤·¡¢Áòµ·¾ì¤Ø¤Î½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤ë¡Öíß¼ÖÈ¯°ú¤Îµ·¡×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢¤³¤Îµ·¼°¤Ë¤â»²Îó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈÕÇ¯¤Î¹á½ß¹Ä¹¡¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢ÇÔÀï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤ÎÈË±É¤È¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¡£Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¤½¤ì¤ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤é¼ã¤¤¹ÄÂ²¤¬¡Ø¹á½ß¹Ä¹¡¼ÂÏ¿¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Á¾ÁÄÊì¤ÎÀ¸³¶¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
