¢£ÎëÌÚÇÀÁê¤Ï¡ÖºÇ¤âÌñ²ð¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÌò¿Í
²â¤¬´Ø¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Ìò¿Í¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÌäÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂÐºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡£Ìò¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÌò¿Í¤ò»ÖË¾¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢³èÈ¯¤Ë¹ÔÆ°¤·¤ÆËà»¤¤âÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½èÍý¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö½Ð¤ë¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¤ÎÎã¤¨ÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¤³¤Ê¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¿ô¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Éô²¼¤Ë¤¤¤ë¤È»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¾å»Ê¤¬È½ÃÇ¤ò¸í¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÏÂç¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡ÖÂç¿Ã¤Ï¤¹¤°ÊÑ¤ï¤ë¤¬ÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¿Ã¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÄ°¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸øÁ³¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¹¹Å³¤µ¤ì¤¿Ìò¿Í¤â¤¤¤¿¡£Âç¿Ã¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤âÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¸ºÈ¿ÇÑ»ß¡Ë¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢ºÇ½é¤ÎÂÐ±þ¤¬¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤äÌäÂêÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»Å»ö¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤äÆñ¤·¤¤»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Æ±Î½¤äÉô²¼¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢»Å»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¿ô¤Î¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤âÌñ²ð¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
ÇÀ¿å´±Î½½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹â»ÔÁíÍý¤âÂçÊÑ¤À¡£
¢£ÎëÌÚÂç¿Ã¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤ò¡È¤»¤á¤Æ¡Ê5¥¥í¡Ë4000±ßÂæ¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬4000±ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ4000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï1¤Ä¤Î¤¢¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥³¥á¤Ï¡ÄÎ®ÄÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓÂ²µÄ°÷¤¬È¿ÂÐ¤¹¤ë²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ê¤éÇÀ²È¤Î¼ýÆþ¤Ï¸º¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¡£À¯ÉÜ¤Ï11·î21Æü¤ÎÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç·ÐºÑÂÐºö¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Ë2Ãû±ß¤ò·×¾å¤·¡¢¤¦¤Á4000²¯±ß¤ò¿©ÎÁÉÊ¹âÆ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤³¤á·ô¤äÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¤¹¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê3000±ßÄøÅÙ¤Î»Ù±ç¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3500²¯±ß¤Î¸ºÈ¿Êä½õ¶â¤ÇÊÆ²Á¤ò¾å¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç4000²¯±ß¤ò¤«¤±¤ÆµßºÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥ó¥×À¯ºö¤À¡£¸ºÈ¿¤â¤ª¤³¤á·ô¤âÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±¤À¡£¹ñÌ±¤Ë°Â¤¯¥³¥á¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤ÈÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÄ«»°Êë»Í¡×¤ÎÎã¤¨ÄÌ¤ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¹ñÌ±¤Ï¥µ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£É®¼Ô¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò¤·¤è¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò»³¤Î¤è¤¦¤Ëµó¤²¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¤¹¤°¤Ë¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦Â¨¸úÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÀ¸¤àÂÐºö¤«¤é½ç¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¢£ÃÍÃÊ¤Ï»Ô¾ì¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡Ä
Êýºö1¡¡¥³¥á¤ÎÀèÊª»Ô¾ì¤ò³«Àß
¤Þ¤º¥³¥á¤ÎÀèÊª»Ô¾ì¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤À¡£
ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢Æó¸ÀÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï»Ô¾ì¡Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤«¤é´ØÍ¿¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤¬JAÇÀ¶¨¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÀÄ²ÌÊª¡ÊÌîºÚ¡¢²ÌÊª¡Ë¤Î²·Çä»Ô¾ì¤ËÅö¤¿¤ë¥³¥á¤Î¸½Êª»Ô¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²·Çä¶È¼Ô¤ÈÁêÂÐ¤ÇÊÆ²Á¡ÊÁêÂÐ²Á³Ê¤È¤¤¤¦¡Ë¤òÍÍø¤Ë·è¤á¤¿¤¤JAÇÀ¶¨¤¬¾å¾ì¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2011Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
Âçºä¡¦Æ²Åç¤Î¥³¥á¾¦¿Í¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ»Ï¤á¤¿ÀèÊª»Ô¾ì¤â¡¢¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ëÅÙ½Å¤Ê¤ë¿½ÀÁ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ²Á¤òÁàºî¤·¤¿¤¤JAÇÀ¶¨¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¤è¤êÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ûµë¤Ç¸øÀµ¤Ë²Á³Ê¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢JAÇÀ¶¨¤¬¼ûµë¤È´Ø·¸¤Ê¤¯ÆÈÀêÅª¤ËÁêÂÐ²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÅöÁ³²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¡£
¢£¤è¤êº¬ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¶¡µëÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È
Êýºö2¡¡¸ºÈ¿ÇÑ»ß
¤è¤êº¬ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤â¤½¤âÊÆ²Á¤ò¼«Í³¤Ê»Ô¾ì¤Ç·è¤Þ¤ë¿å½à¤è¤ê¤â¹â¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÀÀ¯¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤À¡£ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï»Ô¾ì¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Ô¾ì¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¸ºÈ¿¤Ç¥³¥á¤Î¶¡µëÎÌ¤ò4³ä¤â¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ²Á¤Ï¼ûÍ×¤È¡Ê¸ºÈ¿¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Î¡Ë¶¡µë¤Ç·è¤Þ¤ë¿å½à¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¹â¤¯Áàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢²Á³Ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ÍèÇ¯»º¤Î¥³¥á¤¬À¸»º¤µ¤ì¤ëÍâ½©¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸½ºß¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Î¹âÆ¤Ç¾ÃÈñ¤¬¸º¾¯¤·¡¢JAÇÀ¶¨¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Î¥³¥áºß¸Ë¤¬ÂçÎÌ¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥áÀ¸»º¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤½¤¦¤À¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¤Ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ëÁ°¤Ë¥³¥á¤Îºß¸Ë¤ò¤µ¤Ð¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥³¥á¤Î¶¡µë¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ïº£¤«¤é¤Ç¤â²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£°Õ³°¤ËÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Â¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë2¤Ä¤ÎÊýË¡
Êýºö3¡¡´ØÀÇ°ú²¼¤²
¼¡¤Î¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤Ï¡¢¥³¥á¤Î´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¹±¾ïÅª¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞÇÀÎÓÂ²¤äJAÇÀ¶¨¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢1Ç¯¤ò¸Â¤ê»þ¸ÂÅª¤ËÈ¾¸º¤¹¤ë¤«Å±ÇÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¹ñÆâ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¢Æþ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÌîºÚ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥á¤Î´ØÀÇ¡ÊÄÌ¾ïÇ¯¤Ç¤Ï¹ñÆâÊÆ²Á¡ÊÁêÂÐ²Á³Ê¡Ë¤¬¸¼ÊÆ60¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê£±Ëü5000±ß¤Î»þ¤Ë´ØÀÇ¤À¤±¤Ç2Ëü±ß¡Ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÍ¢Æþ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÊÆ²Á¤Î°Û¾ï¤Ê¹âÆ¡Ê3Ëü7000±ß¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÍ¢Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹â¤¤´ØÀÇ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Í¢Æþ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¾å´ü¡Ê4¡Á9·î¡Ë¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î208ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍ¢Æþ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î·ÐºÑ¸¶Íý¤Ë¤è¤ê¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤Ï²¼¤¬¤ë¡£
Êýºö4¡¡Í¢ÆþÏÈ¤Î³ÈÂç
´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤é¡¢´ØÀÇ¤Ê¤·¤ÎÍ¢Æþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤¤¤¦Í¢ÆþÏÈ¤Ç¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈËÇ°×´ë¶È¤¬ÆÈÀêÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¿¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñ²ÈËÇ°×´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÇÀÃÜ»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¡ÊALIC¡Ë¤¬Í¢Æþ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£Ì±´Ö¤Ç¤ÎÍ¢Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬·èÃÇ¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢´ØÀÇ¤Ê¤·¤ÇÍ¢Æþ¤Ï³Î¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£
WTO¡ÊÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¤ËÌóÂ«¤·¤¿´ØÀÇ°Ê¾å¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤ê¡¢Í¢ÆþÏÈ¤ò¸º¾¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏWTO¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤¬¡¢´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤¿¤êÍ¢Æþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢WTO¾å¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£JA¤Î¹â¤¤³µ»»¶â¤òÀ§Àµ¤µ¤»¤è
Êýºö£µ¡¡ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Î³èÍÑ
¼¡¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢JAÇÀ¶¨¤Ë¤è¤ë¹â¤¤³µ»»¶â¤Î·èÄê¤òÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤È¤·¤Æ¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ËÀ§Àµ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢¶¡µë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢JAÇÀ¶¨¤¬ÇÀ²È¤Ë¹â¤¤³µ»»¶â¡Ê¸¼ÊÆ60¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê3Ëü±ß¡Ë¤òÊ§¤¤¡¢¤³¤ì¤Ë¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ²·Çä¶È¼Ô¤Ë¹â¤¤ÁêÂÐ²Á³Ê¡ÊÆ±3Ëü7000±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²·Çä¶È¼Ô¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÈÎÇä¤¹¤ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼ç¿©¤Î¥³¥á¤ò¡ÖÉÔÅö¤Ë¹â¤¯¤·¤¹¤®¡×
ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Æ¥ë¡Ê¶¦Æ±¤·¤ÆÀ¸»º¤·¤¿¤ê¡¢ÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¶¥Áè¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤Ï¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤ÎÅ¬ÍÑ½ü³°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥«¥ë¥Æ¥ë¹Ô°Ù¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎµßºÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÇÀ»ºÊª¤äÇÀ¶È»ñºà¤Î»Ô¾ì¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Î¥·¥§¥¢¤ò¤ÄJAÇÀ¶¨¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌäÂê¤Î»ØÅ¦¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤Î»ö¶È¼Ô¤È¶¦Æ±¤·¤ÆÆÃÄê¤Î»ö¶È¼Ô¤È¤Î¼è°ú¤òµñÀä¤·¤¿¤ê¡¢¶¦Æ±¹Ô°Ù¤«¤é¤¢¤ë»ö¶È¼Ô¤òÉÔÅö¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÉÔ¸øÀµ¤Ê¼è°úÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×Ëô¤Ï¡Ö°ìÄê¤Î¼è°úÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÉÔÅö¤ËÂÐ²Á¤ò°ú¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡×¤Ï¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
JAÇÀ¶¨¡Ê¤ËÂ°¤¹¤ëÇÀ¶È¼Ô¡Ë¤¬100±ß¤Î¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤ò¥«¥ë¥Æ¥ë¤Ç120±ßÄøÅÙ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤òÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢200±ß¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡ÖÉÔÅö¤ËÂÐ²Á¤ò°ú¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ÆÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¡¢JAÇÀ¶¨¤ÏÄÌ¾ïÇ¯¤Ç¤Ï¸¼ÊÆ60¥¥í¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê1Ëü2000±ß¤Î³µ»»¶â¤ò3ÇÜ¶á¤¤3Ëü¡Á3Ëü3000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÉÔÅö¤ËÂÐ²Á¤ò°ú¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹â¤¤ÊÆ²Á¡Ê³µ»»¶â¡Ë°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤òÇÀ²È¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤Â¾¤ÎÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤Ï¡¢¥³¥á¤Î½¸²Ù»ö¶È¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢JAÇÀ¶¨¤ÎÆÈÀê¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤È¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ÎÌäÂê¤À
¥³¥á¤Î¸ºÈ¿¡ÊÀ¸»ºÄ´À°¡Ë¤â¡¢¸º»º¤·¤Æ²Á³Ê¤ò¹â¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥³¥á¤Î¼ûµë¶Ñ¹Õ²Á³Ê¤Ï8000±ß/60kg¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¸ºÈ¿¡ÊÀ¸»ºÄ´À°¡ËÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÜ¶á¤¤1Ëü5000±ß¤ÎÊÆ²Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÉÔÅö¤ËÂÐ²Á¤ò°ú¾å¤²¤ë¡×¾ì¹ç¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤âJAÇÀ¶¨¤â¥³¥á¤Î¸ºÈ¿¤òÇÑ»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ²Á¤ÏÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼çÄ¥¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤È¡¢¸ºÈ¿¤ÇÊÆ²Á¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹â¤¤³µ»»¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ºÈ¿À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤·¤ÆÀ§Àµ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÇÀÀ¯¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÇ¤Ì¿ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
»³²¼ °ì¿Î¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤«¤º¤Ò¤È¡Ë
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´
1955Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£77Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇÀÎÓ¾ÊÆþ¾Ê¡£82Ç¯¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤Ë¤Æ±þÍÑ·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡¢¹ÔÀ¯³Ø½¤»Î¡£2005Ç¯ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÇî»Î¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥¬¥Ã¥È¼¼Ä¹¡¢²¤½£Ï¢¹çÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô»²»ö´±¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÃÏ°è¿¶¶½²ÝÄ¹¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½¶ÉÀ°È÷ÉôÄ¹¡¢Æ±¶É¼¡Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£08Ç¯ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÂà¿¦¡£Æ±Ç¯·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¢2010Ç¯¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ð¥¿¡¼¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶¨¤ÎÂçºá¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ø¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿©¤ÈÇÀ¡×¤Î¼ø¶È¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤¬µ²¤¨¤ë¡ª À¤³¦¿©ÎÁ´íµ¡¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸¦µæ ½±¤¤Íè¤ë¿©ÎÁÅÓÀä¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¶á´©¤Ë¡Ø¥³¥á¹âÆ¤Î¿¼ÁØ JAÇÀ¶¨¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¸ºÈ¿¤ÎÂçºá¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´ »³²¼ °ì¿Î¡Ë