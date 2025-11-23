¡Ú¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡õ¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡Û12¼ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×
¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡õ¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¤Î¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Á´12¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë¤¬ÉÕÂ°¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¤ò¤â¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¢ö
¡Ö¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¡×¤ÏÃÏµå¤Ë½»¤à¥¤¥¥â¥Î¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Æº£¤Ë¤âµã¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë·òµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·òµ¤²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¡Ö¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¡×¤Ï¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÍÅÀº¡£ÄÌ²ß¤Ï¥Þ¥«¥í¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï±ß¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¤ÏÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤½²Ä°¦¤¤2¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡£
¤â¤Á¤â¤Á¤Îº£Àî¾Æ¤¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¡×¤Ï¡¢º£Àî¾Æ¤¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤ä¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Î¾Æ¤°õ¤¬¤ª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Ð´é¤äº£¤Ë¤âµã¤¤½¤¦¤Ê´é¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´9¼ï¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¡¼¥ë¤¬Á´12¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤¬ÉÕÂ°¡£
¤ª¤Ñ¤ó¤Á¤å¤¦¤µ¤®¤ä¤ó¤Ý¤Á¤ã¤à¤¬¤Þ¤ó¤Þ¤ë¾Æ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¤â¡ª¡¡¤É¤ì¤¬Åö¤¿¤ë¤«¡¢³«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¢ö
2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6400Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¤é¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤¼¤Ò¤É¤¦¤¾¡£
