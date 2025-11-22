¡Ö2-Way¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤¬¥»¡¼¥ëÃæ¡£ÊÉ¤«¤é³°¤»¤Ð²ûÃæÅÅÅô¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥°¥ì¥â¥Î
ÊÉ¤Ë¾ïÃó¢ª³°¤¹¤È²ûÃæÅÅÅô
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Î½¼ÅÅ¼°LED¿Í´¶ÌÀ°Å¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥ÈŽ¢LED-SL1Ž£¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é°ú¤Ã¤³È´¤¯¤È²ûÃæÅÅÅô¤Ë¤Ê¤ë1Âæ2Ìò¤Î¥¹¥°¥ì¥â¥Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¤ßÈ¿±þ¤·¡¢20ÉÃ¤Û¤É¤Ç¾ÃÅô¤¹¤ë¤Î¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤Ç¤¹¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Õ¥ë½¼ÅÅ¾õÂÖ¡£È´¤¤¤¿¤é¤¹¤°¸÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ÎÃ»²¡¤·¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¢ª²ûÃæÅÅÅô¢ª²ûÃæÅÅÅôÅÀÌÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê
Ž¢¥³Ž£¤Î»ú·¿¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÁ°¸å¤Ë²óÅ¾¤·¡¢ÄìÌÌ¤Î¼§ÀÐ¤Ç¶âÂ°ÌÌ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¼ê»ý¤Á¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤¹¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¤¬²È¤ÏÉô²°¤ò½Ð¤¿¤éÅÀ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÈÕ¤Î°Å¤¤³¬ÃÊ°ÜÆ°¤Ç°Â¿´¡£¤â¤Á¤í¤óËÉºÒÍÑ¤È¤·¤Æ¤âOK¡£²ûÃæÅÅÅô¤Ê¤éÌó5»þ´Ö¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¤ÏÌó16»þ´Ö»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤Ê¤é30¡ó¥ª¥Õ¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉºÒ¤ÎÆü¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥Ý¥Á¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
