YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Í¥³»³»á¤¬¡¢¡Ö11·î ·ã°ÂÆþ¼ê¥¹¥Þ¥Ûµ» iPhone 1±ß pixel 33±ß¡×¤ÈÂê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖiPhone¤âAndroid¤â1±ß¤ÇÍß¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡£2ÂæÍß¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï1±ß¤ÇÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤«¤é¡ÖÎø³è¤ä¤ë¤Ë¤ÏiPhone¤ÈAndroidÎ¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î´«¤á¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊÌ¡¹¤ÇÎ¾Êý¼è¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êiPhone¤ÈAndroidÎ¾Êý¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤È¡¢Ã¼Ëö¤ÎÊ£¿ô½ê»ý¤Ë¤è¤ë¡È¤ªÆÀ¡É¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
º£²ó¤ÏºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»ö¾ð¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖiPhone¤Î1±ß¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Android¤Î1±ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤è¡£¤Ç¤âAndroid¤Î¤Í¡¢33±ß¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ä¥É¥³¥â¡Ê¥¢¥Ï¥â¡Ë¡¢¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÈæ³Ó¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆþ¼ê¥ëー¥È¡¢·ÀÌó¤Î¥³¥Ä¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤ÇiPhone1±ß¤Ã¤¹¤è¡£iPhone16¤Ç128GB¾è¤ê´¹¤¨¤Ã¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ç¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç¤â¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ï¥âÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤·ÀÌó¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¤Í¡¢²óÀþ¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÂç¾æÉ×¤Ã¤¹¡£iPhone¤Ï23¤«·îÌÜ¤ËÊÖµÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¾è¤ê´¹¤¨½Ñ¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Android¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖËÍ¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Í¡¢POBO2.0¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ï¥¤¥â¥Ð¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É1±ß¥¹¥Þ¥Û¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¿·µ¬OK¡×¤È¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸¤¤·ÀÌó¤ÎÎ®¤ì¤â¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¸åÈ¾¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î¥Ý¥¤³è¡¦Åê»ñ¡¦ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー´ØÏ¢¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡ÖGoogle¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤Î¤ÏGoogle¤ÎÀßÄê¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¹¤è¡£¥á¥ê¥á¥êÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤¹¤è¤Í¡£iPhone¤È°ã¤¦¤ó¤¹¤±¤É¡¢°ì²ó³Ð¤¨¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤ó¤¹¤è¡×¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Íー³èÍÑ½Ñ¤ÎTips¤âÈäÏª¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡ÖAndroidÁ´¤ÎÊý¤Ï¤Í¡¢iPhone°ìÅÙ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Öº£Æü¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¡¢Æ°²è¤Î³µÍ×Íó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Google¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¤¥«¥Ä¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤â»ëÄ°¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¸¤¯¡È¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÊýË¡¡É¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
