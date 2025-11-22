連絡頻度の“ズレ”が負担…「毎日LINEしてくるママ友」と距離を置きたい私は、心が狭い？【ママリ】

ママ友から毎日来るLINEがしんどい

ママ友とのLINEについてです。

最近仲良くなったママ友が居るのですが、遊びの誘いがちょっとしつこいのと、距離の詰め方が早すぎることが重なり、私は少し距離を空けたいかなって思い始めちゃいました😭

それで毎日のように続いてたLINEも、私が一旦終わらせようと思って返信するのをやめたんです（リアクションはして終わらせました）

けど、次の日になったら新たにまたLINEが来まして。

毎日LINEしたい派なのかな、って思ったのですが、私は毎日はちょっと…って感じでして。

ママ友ができるとうれしいものですが、実際に仲良くなってみると思っていたのと違ったという経験を持つ方もいるのではないでしょうか。この記事では、最近仲良くなったママ友から毎日LINEが来て負担に感じるという投稿を紹介します。遊びの誘いがしつこかったり、距離感の縮め方に違和感を感じることがあり、少し距離を置きたくなってしまったという投稿者さん。ママ友と言えども毎日LINEはちょっと…と感じてしまう投稿者さんの気持ちはダメなことなのでしょうか。

LINEは「連絡のためだけに使う」という方も、きっと少なくないのではないでしょうか。スマホを開くとつい時間が過ぎてしまい、家事や育児が後回しになってしまうこともありますよね。学生時代のように、特に用がなくても友だちとやり取りを楽しんでいた頃とは、生活リズムも気持ちの余裕もすっかり変わってしまうのかもしれません。



投稿者さんも、LINEの頻度だけではなく、ママ友との関わりで「少し気になるな」と思う部分があるようですね。家族との時間が中心になる今、無理に昔と同じような連絡ペースを保つ必要はないのかもしれません。

LINEがしつこいママ友にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

おかしくないです💦

そういう付き合い方は苦手です😭

おかしくないと思います

誰かと一緒にいる方が気楽に感じる人もいれば、ひとりの時間を大切にしたい人もいますよね。投稿者さんの気持ちをあまり考えず、相手のペースを押しつけるような関わり方をされると、「少し距離を置きたい」と思ってしまうのは自然なことかもしれません。LINEも、無理に返信する必要はないとはいえ、一方的にメッセージが届き続けるだけでストレスになることもありますよね。



これからそのママ友とどう接していきたいのか、一度ゆっくり考えてみると心が軽くなることもありそうです。投稿者さんが気持ちよく過ごせる距離感を見つけられると、日々の負担が少し和らぐかもしれませんね。

