友人が「コストコは入会して、1年後に解約してる」とのこと。年会費が“全額返金される”そうですが、1年ごとに「入会・退会」を繰り返すのってアリなんですか!?

コストコはいつでも退会できる

コストコの会員になったけれど、うまく使いこなせなかったということもあるかもしれません。コストコは、更新時期でなくてもいつでも退会することができ、退会すると来店回数や買い物の有無に関係なく年会費が全額返金されます。

入会当日に退会しても、1年間コストコをたくさん利用してから退会しても、いずれの場合でも全額返金されるので、会員になったけれどあまり合わないと考えている人は、有効期限いっぱい利用してから退会するほうがお得になります。

ただし、コストコの退会はデメリットもあるので注意が必要です。



退会から1年間は再入会ができない

一度コストコを退会すると、退会した月から12ヶ月は新規会員登録ができなくなります。

本人だけでなく、同住所に住んでいる18歳以上の人も12ヶ月間はコストコの会員になることができなくなるので、今後もコストコを利用したくなるかもしれない場合は退会すると困ることになるのです。来年の夏にBBQの予定があるなどコストコを利用したい時期が決まっている人は、退会すると1年間再入会できないことを考慮して退会時期を決めましょう。

また、コストコを退会するには、店舗まで訪れてカウンターで手続きする必要があります。オンラインではできません。そのため、退会のために店舗に向かわなければいけない手間がかかります。



1年ごとに入会して節約するのはあり？

コストコは退会すると年会費が全額返金してもらえるが、退会すると12ヶ月再入会することができないというと、1年ごとに入会と退会を繰り返せば無料でコストコを利用できるのでは？ と考える人もいるかもしれません。

ルール上は可能ですが、何度も入会と退会を繰り返すと入会ができなくなる可能性があるのでおすすめできません。コストコを退会すると全額返金されるという制度は、コストコのシステムやサービス内容に満足できなかった場合の保証制度ですので、節約目的で退会と入会を繰り返すのは本来の趣旨から外れていると考えられます。

今後もコストコを利用するのであれば、退会せずに会員更新をしましょう。



コストコを1年間利用してからの退会でも問題はない

コストコは、会員の有効期間内であればいつでも退会することができ、退会時には支払った年会費全額が返金されます。コストコの会員になった後で、「思っていたのと違った」「使いこなせなかった」などの理由から退会したい人は、入会してすぐに退会するよりも1年間コストコを利用してから退会するとお得になります。

コストコは、一度退会すると、退会した月から12ヶ月は新規会員登録ができなくなるので、よく考えてから退会しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー