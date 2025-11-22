11月14日、阪神の島本浩也投手（32）と日本ハムの伏見寅(とら)威(い)捕手（35）のトレード成立が両球団から発表された。

【画像】「藤川監督も頭を抱えている」阪神が“35歳ベテラン捕手”伏見寅威を獲得した最大の理由は…



日本ハムの伏見寅威捕手（本人SNSより）

「伏見は22年オフにオリックスから日本ハムにFA移籍しており、わずか3年での放出となりました。北海道千歳市出身で、正捕手としての出場機会を求めて地元球団に移籍しましたが、今季は田宮裕(ゆ)涼(あ)捕手（25）など若手の台頭もあり、出場は64試合止まりに。

それでも今オフは伊藤大海投手（28）とのコンビで初の最優秀バッテリー賞に選ばれたばかり。そんな伏見のトレードに、チーム内には衝撃が走りました」（スポーツ紙記者）

これで阪神の30代捕手は3人目

日ハムの世代交代の波に飲まれた伏見。だが移籍先の阪神にも、正捕手の坂本誠志郎（32）のほか、梅野隆太郎捕手（34）がいる。

「梅野は今季が4年契約の最終年。FA権も取得していましたが、11月10日に権利を行使せず残留することを発表しました。

伏見のトレード加入はその直後の出来事でもあった。これにより阪神には30代の捕手が3人も揃うことになります」（同前）

これには藤川球児監督が頭を抱える“ある問題”が関わっているという。

伏見を獲得した“意外な裏事情”

「控え捕手不足です。梅野は2年前のヤクルト戦で左手首に死球を受け、左尺骨を骨折。そこから打撃フォームが崩れ、今に至っても立て直せていません。さらに、今年に入ってから動体視力が急激に落ちたといいます。

藤川監督は一世代下の榮枝裕貴捕手（27）の成長を期待していましたが、怪我もあって今季は一、二軍を行ったり来たりと伸び悩んでいる」（球団関係者）

さらに、正捕手の坂本にも一抹の不安があるという。今季、キャリアハイとなる117試合に出場。侍ジャパンにもプロ入り後初選出され、11月15日に行われた韓国との強化試合では先発マスクをかぶり、5回には適時打を放つ活躍を見せた。だが、

「今季の阪神はチーム防御率が12球団トップの2.21と、投手陣が鉄壁でした。坂本のリードは、投手に気持ちよくボールを投げさせるタイプ。投手陣のレベルが高いときはそれでも良いですが、若手のレベルを底上げするには物足りない。そのためにはリードで投手を引っ張っていくタイプの捕手が必要不可欠です」（同前）

今季、ぶっちぎりでセ・リーグを制覇したとはいえ、2連覇を目指すには捕手の強化が急務だったのだ。

「そこで、余剰戦力が多い投手を差し出して伏見の獲得に至った。伏見にかかる期待は大きい」（同前）

虎投手陣の女房役として、伏見の新たな“トライ”が始まる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月27日号）