女優・尾碕真花（25）と大手芸能事務所「オスカープロモーション」の退所を巡る対立が、SNSや公式サイト上で泥沼の様相を呈している。両者の主張は大きく食い違い、解決の糸口は見えてこない。同事務所に所属して14年、尾碕とオスカーの間に何があったのか。【写真】オスカーの公式サイトにそのまま残された尾碕のプロフィールページほか、デビュー当初の写真や、ロングヘア時代の姿なども〈この度、尾碕真花は2026年5月31日をも