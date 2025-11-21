心機一転、思い切って自分を変えたくなることってありますよね。インスタグラムでヘアスタイル動画を投稿している、東京・恵比寿のサロン「Amoute（アムティ）」の代表兼美容師・横井拓徹さん（@yokkoi_beautician）の元を訪れたのは、声優オーディションに向けてイメチェンを希望する一人の男性です。

【画像】「べっ…別人すぎるっ……！！！」→これがオーディションを控え「自分に自信をつけたい」男性の“ビジュアル”ビフォーアフターです！すごい…！

施術後「自分じゃないみたい」

もともとは一度坊主の状態にしていたという男性。8カ月間髪の毛を伸ばし、満を持してイメチェンに挑みます。男性いわく、髪質はクセ毛でボリューミー。顔が大きく見えてしまうことも気にしているようでした。実際に来店時のヘアスタイルは伸ばしたままのような毛量多めの状態で、もみあげ部分や襟足あたりにもかなりボリュームがあります。

全体的におとなしそうな印象の男性ですが、「自分に自信をつけたい」「本気であか抜けてカッコよくなりたい」という強い思いを受け、横井さんは早速施術に取りかかります。

まずは、サイド部分をバリカンで大胆に刈り上げていく横井さん。一気にスッキリ感が増したところで、残ったトップ部分や前髪周りにもハサミを入れ、髪形を整えていきます。パーマとヘアカラーも施し、ヘアセットをして、ついに“変身”が完了しました。

真っ黒だった髪色はやわらかなベージュブラウンになり、あか抜け感のあるスタイルに大変身。さらに、パーマで全体的に動きをつけたことで、軽やかな印象もアップしています。

男性の“劇的イメチェン”の様子を見たユーザーからは「まったくの別人になった！」「髪形が変わっただけなのに、心なしか笑顔もすごくすてきになった感じがする」「将来イケメン声優として活躍できそう！」といった驚きのコメントが続出。また、男性自身も「最高です！ 自分じゃないみたい」「自信がつきました」と結果に大満足な様子でした。