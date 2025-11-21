ヒールに頼らずスタイルUP「疲れないハイソールブーツ」





「軽い・スタイルUP・疲れない」ハイソールブーツ

引き続き人気を集めるボリュームソールは、カジュアルに転びすぎないよう無地の黒でセレクト。存在感を放つボリューミィなハイソール、その見た目に反して軽く「スニーカー感覚で履ける」新名品をご紹介。







スマートなフォルムと5cmソール

ずるっとしたロングニットや、あえて溜まるほど長いワイドパンツ。そんな「ゆるさ」を主役にした日、足元まで華奢だと全体が間延びして見えがち。そこで効くのがボリュームソール。服のルーズなシルエットを、足元の「重さ」がしっかりと受け止めるアンカー＝重しの役割を果たしてくれる。 サイドゴアブーツ（5）／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）







厚底感が薄まるスリムボディ

ゴツく見えずにスタイルUPをかなえる。そんな大人の選択肢は「スリムボディ」一択。脚のラインに吸い付くストレッチ素材と、ふくらはぎからかかとまでを「直線的」につなぐフォルム。 ストレッチミドル丈ブーツ（4）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）







