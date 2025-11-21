木村拓哉、黒柳徹子に食事の際の悩み明かす「ひどい時はデザートが来る前に…」

俳優の木村拓哉が２１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋２時間ＳＰ」（午後８時）に出演。食事の際の悩みを明かす一幕があった。

５年ぶりの「徹子の部屋」出演となった木村は司会の黒柳徹子と「イタリアン好き」で意気投合。

「徹子さんはイタリアンとかを召し上がる時っていうのは一緒に何かお飲みになったりします？」と問いかけた木村。黒柳が「私、お酒飲まないからね」と答えると、木村は「フランス料理もイタリア料理も日本食もそうですけど、なんだかんだお店の方が（お酒と）ペアリングを勧めて下さるじゃないですか。食事をしながらお酒を飲むというのが、まだ慣れてなくて…」と明かした。

「食べながら、お酒も楽しみながらってやってると、ひどい時はデザートが来る前に落ちてる時があるんですよ」と明かすと「ちょっと目上の方と『ちょっとお食事でもどうかね？』ってなって『今度、お願いします』って、そういう席に行かせていただいて、本当、メインが終わるくらいの時に落ちてて。その方が『次の撮影はいつからなの？』って聞いてくれてるんですけど、落ちちゃってて、起こされました。『木村くん』って言われて『なんすか？』って言ったら『今、寝た？』って」と振り返ると「だから、本当に自分が勝手に好きなようにいさせていただくんだったら、食べる時には食べて」と主張。

この言葉に黒柳も「私もそう思う。食べる時には食べることに集中した方がいいじゃない」と同調していた。