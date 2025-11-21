º´Ìî³Ù¡¡TBS¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÈÖ¤ÇÉé½ý¡Ö°ÂÁ´ÂÐºö¥¬¥Ð²á¤®¤ë¡×Áê¼¡¤°µ¿Ìä¡Ø¶ÚÆùÈÖÉÕ¡Ù¤ÎÆó¤ÎÉñ»ØÅ¦¤â¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡É¤¬Â³¤¯ÍýÍ³
¡¡TBS¤Ï11·î20Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤¬12·î21ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ØºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï 2025Åß¡Ù¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢Á´¼£8¡Á9¥«·î¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖTBS¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¶¥µ»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¹â¤¤Ä·¤ÓÈ¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¡¢17ÃÊ¤ËÄ©Àï¤·À®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢ÃåÃÏ¤ÎºÝ¤Ë±¦Â¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤¬½Ð¤¿¤¿¤áÉÂ±¡¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢±¦É¨¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÙÂÓÃÇÎö¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º´Ìî¤ÏÆ±Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ô¼«Ê¬¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿Ä·¤ÓÈ¢¤Ç¤Î²ø²æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬1ÈÖÇ¼ÆÀ½ÐÍè¤º¡¢¶¥µ»¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Õ¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¾å¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë´Ø¤·¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÔTBS¤Ã¤Æº£¤Ç¤â½Ð±é¼Ô¤¬ÂÎÄ¥¤ëÈÖÁÈºî¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÄê´üÅª¤ËÉé½ý¼Ô½Ð¤¹ÊÕ¤ê°ÂÁ´ÂÐºö¥¬¥Ð²á¤®¤ë¤ä¤í¡Õ
¡Ô¡Ø¶ÚÆùÈÖÉÕ¡ÙÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤«¤é²¿¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Õ
¡Ô¤¢¤Î¡¢¹â¡¼¡¼¤¤Ä·¤ÓÈ¢¡Ê2¥á¡¼¥È¥ë46¥»¥ó¥Á¡Ë¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡¢¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íTBS¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç½Ð±é¼Ô¤ÎÉé½ý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö10·î26Æü¤Ë¤ÏÇ¯ÅÙËö¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ØSASUKE2025¡Ù¤Î¼ýÏ¿Ãæ¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¤³¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¤¬º¸Â¤Î¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼£3¥«·î¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤â2024Ç¯4·î¤Ë±¦Â¤Î¾®»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼£1¥«·îÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËTBS¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÏÆÃÈÖ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤â²ø²æ¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÉÛÀî¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬º¸Â¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡ØKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼´äºêÂç¾º¤µ¤ó¤¬¡¢Ä«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÁ´¼£1¥«·îÈ¾¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡½Ð±é¼Ô¤Î²ø²æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤Î¥±¡¼¥¹¤â¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¡È´èÄ¥¤ê¡É¤¬²ø²æ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬½Ð±é¼Ô¤ËÌµÍý¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£TBS¤Ï2002Ç¯¤Ë½Ð±é¼Ô¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡Ø¶ÚÆùÈÖÉÕ¡Ù¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆÃÈÖ¤ÏÆó¤ÎÉñ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤Î¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê³¨¤¬±Ç¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆùÂÎ¤Ë¤è¤ëÆ°¤¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÂØ¤¨¤Æ¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤â»×¤ï¤ºÌÜ¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£¼ûÍ×¤Ï¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤¤¤«¤Ë°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÉáÃÊ¤Î¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÇÉ¼ê¤ÊÆ°¤¤ÎÄÉµá¤È°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÎ¾Î©¡£ÁêÂÐÎ©¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£