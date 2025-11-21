体に良い成分や栄養素がぎゅっと詰まっていて、スーパーフードとして人気の食材・くるみ。そんなくるみを使った「くるみパン」は、今や多くのベーカリーやコンビニでも買える国民的なパンに！

今年も、2025年9月19日から10月19日にかけて開催された「くるみパン総選挙」の結果をお届け。全国からエントリーされた「カリフォルニアくるみ」を使った36種類のくるみパンの中から選ばれた「くるみパン」を、部門ごとに分けて紹介します。

くるみパン好きを公言する俳優の鈴木保奈美さんが、今回も消費者代表として試食審査に参加されたそうです。

目次>

•スーパー・コンビニで買える袋パン部門 グランプリ：タカキベーカリー 「石窯くるみパン」

•スーパー・コンビニで買える袋パン部門 金賞：タカキベーカリー「石窯レーズン＆くるみ」

•スーパー・コンビニで買える袋パン部門 優秀賞：フジパン 「くるみあんぱん」

•スーパーやデパートの中にあるパン屋さん部門 グランプリ：ポンパドウル 「クルミきなこ」

•スーパーやデパートの中にあるパン屋さん部門 金賞：アンデルセン「ヌスコペンハーゲナー（くるみ＆キャラメル）」

•スーパーやデパートの中にあるパン屋さん部門優秀賞：オーケー「たっぷりくるみパン」

•あなたの街の人気パン屋さん部門 グランプリ：bakery harry「くるみのしずく」

•あなたの街の人気パン屋さん部門 金賞：LA VIGNE AKIKO 本店 「くるみ極生食パン」

•あなたの街の人気パン屋さん部門 優秀賞：コーナーポケット 「黒糖くるみ <八ヶ岳ブレッド >」

3年連続！スーパー・コンビニ袋パン部門グランプリ！もっちり感を楽しめる「石窯くるみパン」

誰もが目にしたことのある「くるみパン」が多数エントリーされる、「スーパー・コンビニで買える袋パン部門」。3年連続グランプリに輝いたのは、『石窯くるみパン』。今年で20周年を迎える、遠赤外線効果を利用して、外はこんがり、中はしっとり、もっちりと焼き上げたタカキベーカリーの「石窯パン」シリーズの「くるみパン」です。

タカキベーカリー「石窯くるみパン」

ほんのり甘みのある生地に、カリフォルニア産くるみを混ぜ込み、石窯でもっちりと焼き上げた「くるみパン」。小麦ブランの香ばしさ、自家製発酵種の豊かな風味、さとうきびの甘みを効かせた味わい深い生地に、大粒のくるみがごろごろ！

グランプリに輝いたタカキベーカリーの「石窯パン」シリーズが金賞も！

タカキベーカリー「石窯レーズン＆くるみ」

グランプリに続き金賞に選ばれたのは、同じくタカキベーカリーの「石窯パン」シリーズの『石窯レーズン＆くるみ』』。こちらは、今回初のエントリーで金賞に選ばれました。香ばしいくるみと甘酸っぱいレーズンの組み合わせを楽しむ石窯パン。しっとりもっちり食感で、そのままでもトーストでも。

フジパン「くるみあんぱん」

優秀賞は昨年に引き続き、『ネオバターロール』や『スナックサンド』で人気のフジパンによる『くるみあんぱん』が受賞。くるみを練り込んだ生地に粒あんを包みふんわりと焼き上げたパンは、くるみの香ばしさや食感と、あんの甘さが調和した、食物繊維も豊富なあんぱんです。

スーパーやデパートの中にあるパン屋さん部門では、ポンパドウルの「クルミきなこ」がグランプリに！

焼きたてのパンも楽しめる「スーパーやデパートの中にあるパン屋さん部門」のグランプリに輝いたのは、神奈川県横浜市元町で創業し、全国にお店を展開するポンパドウルの『クルミきなこ』。

ポンパドウル「クルミきなこ」

大豆焙煎きなことローストしたクルミを練り込み、ほんのり甘い生地で焼き上げた和テイストな「クルミきなこ」。香ばしいくるみと優しい味わいのきなこの美味しさが最大限に楽しめます。

デニッシュが人気のアンデルセンから。「ヌスコペンハーゲナー（くるみ＆キャラメル）」が金賞受賞

アンデルセン「ヌスコペンハーゲナー（くるみ＆キャラメル）」

続いて金賞を受賞したのは、日本初のデニッシュペストリー、アンデルセンのあ隠れたロングセラー商品『ヌスコペンハーゲナー（くるみ＆キャラメル）』。くるみやキャラメル、レーズン、はちみつなどを合わせた香ばしいフィリングをデニッシュ生地で包みました。ナッツの香ばしさ、レーズンの甘みがアクセント。

オーケー「たっぷりくるみパン」

続く優秀賞は、『高品質・Everyday Low Price』を合言葉に1都3県にスーパーマーケットを展開するオーケーのベストセラー商品、『たっぷりくるみパン』。パネトーネ種を配合した、ソフトでしっとりした生地に25％のくるみを練り込み、香ばしさとほのかな甘みを感じられるくるみパンです。

あなたの街の人気パン屋さん部門グランプリ！北海道のbakery harryが贈る「くるみのしずく」

それぞれのこだわりが光る「あなたの街の人気パン屋さん部門」では、札幌市藻岩山の麓で北海道産小麦粉を使った高加水パンを焼き上げる、bakery harryの「くるみのしずく」。

bakery harry 「くるみのしずく」

オープン時から人気の「くるみのしずく」はオリジナルの高加水生地に、ザクっとした食感の香ばしいくるみをたっぷり練り込んだ、素朴でやさしい味わい。毎日食べたくなる一品です。

東京LA VIGNE AKIKOのご馳走食パン「くるみ極生食パン」が金賞受賞

LA VIGNE AKIKO 本店「くるみ極生食パン」

金賞に選ばれたのは、東京都新宿区西早稲田に本店を構える、LA VIGNE AKIKOの『くるみ極生食パン』。最高級のくるみをたっぷりと使用し、また、廃棄されがちなナチュラルチーズのホエイを活用し、くるみの旨みとしっとりとした奥深い味わいが感じられる贅沢な食パンです。

コーナーポケット「黒糖くるみ <八ヶ岳ブレッド >」

優秀賞は、山梨県八ヶ岳の麓に4店舗を展開し、地元の素材を取り入れながら丁寧にパンを焼き上げているコーナーポケットの『黒糖くるみ <八ヶ岳ブレッド >』。黒糖をベースにしたパン生地にローストしたクルミを折り込んで焼き上げた、ほんのり甘く香ばしいパンは、リピーターも多い、人気商品。クルミがたくさん入っていて贅沢な一品です。

手軽においしく栄養を！毎日食べたい「くるみパン」

エントリーしたすべてのパンに使われていたカリフォルニアくるみは、世界で最も厳しいといわれるカリフォルニア州の検査基準をクリアした高品質のくるみです。「人類が口にした最古の木の実」とも言われるくるみは、150年以上の歴史を誇り、そのまま食べるだけでなく、世界各地で多くのパンやお菓子の素材としても愛されています。

身近なスーパーやコンビニ、デパートや街のパン屋さんで手軽に買えて、栄養たっぷりでヘルシーなくるみを手軽においしく食べられる「くるみパン」。ぜひ毎日の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。受賞した「くるみパン」以外にも、魅力的な「くるみパン」がたくさんあるので、お気に入りのパンを探してみてくださいね。

カルフォルニアくるみ協会の公式サイトでは、今回のくるみパン総選挙の結果が販売エリアとともにわかりやすく紹介されています。「くるみパン オブ・ザ・イヤー」は2026年も開催予定です！お楽しみに！

カリフォルニア くるみ協会による「2025 くるみパン総選挙」結果発表はこちら

ゆりえ

ウフ。編集スタッフ

菓子メーカーやスイーツ専門ECを経てウフ。編集部へ。スイーツのお取り寄せやカフェ巡りやカメラが趣味で、フードスタイリングも勉強中。パフェとチョコレートと焼き菓子が好き。