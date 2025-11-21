¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤è¤ê¡È¥±¥Á¡É¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö´Ë¤¯¡×ºÊ¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¥±¡¼¥¹ÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÌ¶å½£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª3¡×¡ÊTVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈ¿È»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡È¥±¥Á¡É¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¡Ö¤À¤¤¤Ö´Ë¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È2¿Í¤¬Ê¡²¬¤ÎÆüµ¢¤êÎ¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¡²¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÎËÌ¶å½£ÈÇ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÌ¶å½£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ë¡¢½ÕÆü¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤¬½Ð±é¡£¤½¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¡È¥±¥Á¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½ÕÆü¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
½ÕÆü¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡Ä¤À¤¤¤Ö´Ë¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¡£·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤¬¤Ç¤¤Æ¡×¤È¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö1²ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»³Ãæ¸Ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤µ¡¢¿åÎ¦Î¾ÍÑ¤Î¥Ð¥¹¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥Ð¥¹¾è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸Ð¤Ë¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤³¤«¤éÁ¥¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡£¡Ø¤¢¤ì¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤µ¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²¿²ó¤â¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤é¤µ¡£·ë¹½¹â¤¤¤Î¤è¡¢¤¢¤ì¡£2000±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤Î¤è¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤ï¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£¥í¥±¤Ç¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤·¡¢ÄøÅÙ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¾è¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¡ÊºÊ¤Ë¡Ë¥Ñ¥Á¥¥ì¤é¤ì¤Æ¤µ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤¬Á¥Ãå¤¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤È¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£·ë²Ì¡¢½ÕÆü¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¾è¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥í¥±¤Ç¾è¤ë¤è¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä´Ë¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÍÅ²ø¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½ÕÆü¤Ï¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Èá¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ï¤±¤è¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÍÅ²ø¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½ÕÆü¤Ï¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Èá¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ï¤±¤è¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£