お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が20日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。今年大みそかのNHK紅白歌合戦に初出場する韓国発の4人組ガールズグループaespa（エスパ）について言及した。

小木はaespaのファンであると、番組内で公言してきた。「俺が発掘したaespaね」と前置きした上で「aespa嫌だな〜。初出場なんだ。みんなにaespa知られるのって嫌だな。俺だけのアレだったのに」と切り出した。

続けて「びっくりしちゃうぜ、あまりのかわいさに。カリナと特にウィンターね。俺が好きな。この2人はめちゃくちゃかわいいしね。なんたってニンニンと…ド忘れしちゃったけど、あの子（ジゼル）ね。4人のパフォーマンスすごいから。かわいいよ。特に皆さんに期待してほしいのはウィンターちゃん」と推しを明かした。

aespaは出場歌手発表会見には欠席したが、VTRで「私たちaespaの大きな夢の1つ、紅白歌合戦の舞台に立つことができて、とても光栄です。皆さんへ感謝を伝えるために、一生懸命準備していますので期待してください。2025年の大みそか、紅白歌合戦でお会いしましょう」などとコメントを寄せた。

今放送で、相方の矢作兼（54）は体調不良で「大事を取って」欠席。代役としてプロダクション人力舎の後輩、ドランクドラゴンの鈴木拓（49）が番組途中からゲスト出演した。