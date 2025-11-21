２０日の米株式市場の概況、NYダウ３８６ドル安 エヌビディアは下げ転換
２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３８６．５１ドル安の４万５７５２．２６ドルと反落した。好決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞は買い先行後に下げに転じ、投資家心理を下向かせた。ビットコイン相場が下落したことも米国株に対し売り圧力をもたらす要因となったもよう。この日発表された９月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数の伸びが市場予想を上回ったものの、失業率は４．４％に悪化した。市場が織り込む１２月の利下げ確率は４０％程度とやや高まった。
ボーイング＜BA＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調推移。オラクル＜ORCL＞が株価水準を大きく切り下げたほか、フォード・モーター＜F＞が値を下げ、オクロ＜OKLO＞やイオンＱ＜IONQ＞、バス＆ボディ・ワークス＜BBWI＞が大幅安となった。一方、ウォルマート＜WMT＞が急伸。アクサルタ・コーティング・システムズ＜AXTA＞やブラックスカイ・テクノロジー＜BKSY＞が堅調だった。
ナスダック総合株価指数は４８６．１９ポイント安の２万２０７８．０４と反落した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が急落。シスコ・システムズ＜CSCO＞やクラウドストライク・ホールディングス＜CRWD＞、ネットフリックス＜NFLX＞が値を下げ、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やストラテジー＜MSTR＞が下値を探り、サンディスク＜SNDK＞が売りを浴びた。半面、リジェネロン・ファーマシューティカルズ＜REGN＞が買われ、イグザクト・サイエンシズ＜EXAS＞が大幅高となった。
出所：MINKABU PRESS
