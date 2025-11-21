本日の予定【発言・イベント】
8:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、PBS NewsHourインタビュー応じる
8:15 ミランFRB理事、投資会議出席（質疑応答あり）
8:45 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
17:00 デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）
コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議出席
17:30 ラガルドECB総裁、ナーゲル独連銀総裁、欧州銀行会議出席
20:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）
21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、チリ中銀主催会議出席（質疑応答あり）
21:40 シュレーゲル・スイス中銀総裁、マクロ経済研究会議出席
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、CNBC出演
ナーゲル独連銀総裁、欧州銀行会議出席
22:30 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
バーFRB理事、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
22:45 ジェファーソンFRB副議長、金融安定会議出席（質疑応答あり）
23:00 ローガン・ダラス連銀総裁、スイス中銀主催会議出席
23:30 オーストリア中銀総裁、エストニア中銀総裁、欧州経済会議出席
22日0:40 ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席
G20首脳会議（南アフリカ、23日まで）
22日（土）
ラガルドECB総裁、会合「金融政策の未来」出席
シュレーゲル・スイス中銀総裁、講演
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
8:15 ミランFRB理事、投資会議出席（質疑応答あり）
8:45 ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
17:00 デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）
コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議出席
17:30 ラガルドECB総裁、ナーゲル独連銀総裁、欧州銀行会議出席
20:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり）
21:30 ウィリアムズNY連銀総裁、チリ中銀主催会議出席（質疑応答あり）
21:40 シュレーゲル・スイス中銀総裁、マクロ経済研究会議出席
22:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、CNBC出演
ナーゲル独連銀総裁、欧州銀行会議出席
22:30 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
バーFRB理事、イベント開会挨拶（質疑応答なし）
22:45 ジェファーソンFRB副議長、金融安定会議出席（質疑応答あり）
23:00 ローガン・ダラス連銀総裁、スイス中銀主催会議出席
23:30 オーストリア中銀総裁、エストニア中銀総裁、欧州経済会議出席
22日0:40 ピル英中銀チーフエコノミスト、討論会出席
G20首脳会議（南アフリカ、23日まで）
22日（土）
ラガルドECB総裁、会合「金融政策の未来」出席
シュレーゲル・スイス中銀総裁、講演
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります