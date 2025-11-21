パリオリンピック柔道のメダリストである橋本壮市選手が20日、引退会見を行いました。

橋本選手は2024年、32歳でオリンピックに初出場。73kg級で銅メダル、混合団体戦では銀メダルを獲得しました。

会見中、柔道人生での一番の思い出を聞かれ、パリオリンピックを挙げた橋本選手は「初戦、僕すごい緊張していて。オリンピックに向けて最善を尽くして準備してきたのに入場の時に緊張しすぎて試合ができる状況じゃなかったんですけど、地に足がついていない状況で。その時に会場のすごい声援の中、娘の『パパー！！！』という声が自分の耳に入ってきて。そこから親父パワーじゃないですけど、地に足がつくような感覚になって、最後開き直って畳の上に立つことができた」と大舞台で娘に後押しされたエピソードを明かしました。

オリンピックで見た景色については、「柔道家が目指す場所だなと思いました。やっとたどり着いたなという感覚ではありました」と振り返りました。

終盤にはハンカチで涙を拭う姿も見られた橋本選手。「後輩たちが一緒にやってくれたのでこの年齢までやってこられた」と語ると、記者席の後ろで会見を見ていた仲間を目にし、言葉を詰まらせつつ「彼らには感謝したいと思います」と涙をこらえながら語りました。