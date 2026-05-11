5月11日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中東情勢について意見を交わした。 大変皆さんのことを心配しています 寺島「イラン国営通信は10日、イランが戦闘終結に向けたアメリカからの提案に対する回答を仲介国のパキス