Photo: 岡本玄介 ドライヤー時の手持ち無沙汰を解消！ スマートフォン用スタンドは星の数ほどありますが、垂直面にくっつくタイプは限られてきます。場合によっては壁や窓にくっつけたいですもんね。ガラスや鏡にくっつくスタンド3COINSの「真空吸着マグネットリングスタンド」（税込み1,650円）は、吸盤を真空にしてツルツルの表面にくっつけるもの。MagSafeの磁力でくっつくスマホに使い、