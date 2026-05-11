９日、夕日に照らされる富錦市の万畝水稲公園。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）【新華社ハルビン5月11日】中国最大の穀倉地帯、黒竜江省の三江平原で間もなく田植えが始まる。富錦市の万畝水稲公園では、広大な水田が鮮やかな夕焼け空を映していた。９日、夕日に照らされる富錦市の万畝水稲公園。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）９日、夕日に照らされる富錦市の万畝水稲公園。（ドローンから、富錦＝新