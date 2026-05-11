汗や皮脂によるベタつきが気になるこれからの季節に向けて、トータルビューティーカンパニーukaから新作「uka IZU KUROMOJI ドライシャンプー」が2026年6月1日（月）に発売されます。水の代わりに伊豆産クロモジの蒸留水を約50％配合した、サロン発ならではの新発想アイテム♡頭皮をリフレッシュしながら健やかな状態へ導く、毎日使いたくなるドライシャンプーです。 植物の力を活かし