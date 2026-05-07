政治と宗教の癒着を巡る汚職疑惑を捜査している韓国の検察・警察合同捜査本部が、宗教団体・旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁による横領容疑に対する強制捜査に乗り出した。【画像】韓国宗教団体の教祖から性的暴行被害を受けた女性合同捜査本部は5月6日、特定経済犯罪法上の横領および業務上横領などの容疑で、旧統一教会の「天苑宮（チョヌォングン）」や「天正宮（チョンジョングン）」、ソウ