Image: Shutterstock 25億人。1950年頃の世界人口が地球の限界ってこと…？。地球の人口に関するショッキングな研究結果が発表されました。なんでも、地球が持続可能な状態で支えられる人口は、約25億人なのだそうですよ。現在の世界人口は約83億人なので、私たち人類は地球のキャパの3倍以上も負荷をかけていることになります。世界人口は完全に｢地球のキャパ｣超えどうして地球の適正人口は