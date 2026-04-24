「#大好きな上司」「#初のふたりランチ」…!?ほら、言わんこっちゃない。奥さんの嫌な予感が的中です。“だれに対しても語尾にハートマークをつけながら話すやばい女”の暴走が始まります…！>>【まんが】匂わせ女からの挑戦状(ウーマンエキサイト編集部)