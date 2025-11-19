¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤Ê¤Î¡×Ç¯¼ý480Ëü±ß¡¦47ºÐÄ¹½÷¤¬¡ÒÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Î77ºÐÊì¡Ó¤ò»Ä¤·¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤¿¡Ò·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¡Ó
¹âÎð¤Î¿Æ¤ÈÃæ¹âÇ¯¤Î»Ò¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡Ö¿Æ»Ò¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤ÎÀ¤ÂÓ¡£·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤ä²ð¸î¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤«¤éÆ±µï¤òÁª¤Ö²ÈÄí¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ï¤Îº³ºÙ¤Ê¾×ÆÍ¤äÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¡Öµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡×·èÃÇ¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡ÖÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦°æ¾åÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦47ºÐ¡Ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤Ï¤ª¤è¤½480Ëü±ß¡£·è¤·¤Æ¹â¼ýÆþ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤¬Êë¤é¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê³Û¤Ç¤¹¡£
Íý·Ã¤µ¤ó¤ÏÆÈ¿È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â²È¤Ç77ºÐ¤ÎÊì¡¦µ×»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ï10Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¡¢·»Äï»ÐËå¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¿Æ¤ÎÏ·¸å¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Ò¤È¤ê¡£Êì¤ÏÇ¯¶â·î14Ëü±ß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤Ç¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¹ø¤¬¼å¤¯¡¢¶á½ê¤ÎÉÂ±¡¤äÇã¤¤Êª¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½µËö¤ÏÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ê¿Æü¤Ï»Å»ö¤«¤éµ¢¤ë¤ÈÀöÂõ¡¢¥´¥ß½Ð¤·¡¢Ìô¤Î´ÉÍý¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¢¤ëÅß¤ÎÌë¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÌë9»þ²á¤®¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é¡¢Êì¤¬¡È¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤Ê¤¤¡ª¡É¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¡ª¡É¤ÈÅÜÌÄ¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Êì¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÐí¤¡¢Í¼¿©¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤º¤ËÉô²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºá°´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íý·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌë¥Ù¥Ã¥É¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ð¸î¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÉÕ¤Åº¤¤¤ä²È»öÂå¹Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸î¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤É¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë¡ÈÈó¸ø¼°¤Ê¥±¥¢¡É¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢40¡Á50Âå¤ÎÃ±¿È½÷À¤Ë¤½¤ÎÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íý·Ã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥±¥¢¥é¡¼¡É¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¥±¥¢¥é¡¼¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ½þ¤Ç¥±¥¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ë¡Åª»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÏÌ¤À°È÷¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä·ëº§¤Ê¤É¾ÍèÀß·×¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊì¤¬Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Ê¤É¤òÍê¤á¤ë¡£¤Ç¤â¡È¤½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Á´Éô¤¬»ä¤Î¸ª¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÌµï¸å¤â¡ÖÌ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ï¤¢¤ë
¿ô½µ´ÖÇº¤ó¤ÀËö¡¢Íý·Ã¤µ¤ó¤ÏÊì¤Ë¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¡£¤â¤¦°ì½ï¤Ë½»¤à¤Î¤Ï¸Â³¦¤Ê¤Î¡£¶á¤¯¤ËÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÄÌ¤¨¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡Ä½µËö¤âÍè¤ë¤«¤é¡Ä¡×
ºÇ½é¡¢Êì¤ÏÆ°ÍÉ¤·¡¢¡Ö»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿ôÆü¸å¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬ÂÎ²õ¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬°ìÈÖº¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÒì¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÌµï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºÇ¸å¤Î°ì¸À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Íý·Ã¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤«¤é30Ê¬·÷Æâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢½µËö¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊì¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¤Êª¤äÁÝ½ü¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹Ô¤¤¡¢Êì¤¬ÄÌ¤¦ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤âÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ê²ð¸î¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¤Î¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë»ÒÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆ±µï¡×¤ÏºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¡¢¸½Âå¤Î¡È¿Æ»Ò¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤»þÂå¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Æ¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤¦·èÃÇ¤·¤¿Íý·Ã¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£