¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖPico 4 Ultra¡×¤Î¡ÖBlack Friday Special Box 2025¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー2025¡ÛÈóÇäÉÊ¤Î4ËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¡ÊÎ¾ÂÀÂÜ¡ÜÎ¾¼ê¼óÀìÍÑ¥Ð¥ó¥É¡Ë¤ÈÎ¾Â¼óÍÑMotion Tracker¤ò¥»¥Ã¥È
¡ÚAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡Û Àè¹Ô¥»ー¥ë¡§11·î21Æü0»þ～11·î23Æü23»þ59Ê¬ ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î24Æü0»þ～12·î1Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 2025¡×Àè¹Ô¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë°ìÂÎ·¿VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖPico 4 Ultra¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖPICO 4 Ultra¡×¡Ê256GB¡Ë¤ËPico Motion Tracker (Î¾Â¼óÍÑ¡Ë1Âæ¤ÈPico Motion Tracker - ÂÀÂÜ+¼ê¼óÁõÃå¥Ð¥ó¥É¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡¢2025Ç¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ÎÆÃÊÌ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£