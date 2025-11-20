東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして10月4日に逮捕され、活動を休止しているAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）がグループを脱退すると20日、所属する「STARTO ENTERTAINMENT」が発表した。草間は1年ほど前から「心の病」を患っていたことを明かし、このまま自分がいることで皆の足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」とコメント。退所はせず、STARTO社の契約タレントとして活動していく。草間の脱退を受け、メンバーはファンクラブサイトでコメントを発表してファンに謝罪し、草間に対しても「ゆっくり休んで」と気遣った。

リーダーの小島健はファンや関係者に謝罪するとともに「悔しい気持ちをやるせない気持ちがあります」と心境を吐露。草間の不調は以前から知っていたという。「怒りの感情が無いと言えば嘘になりますが」としつつも、「長年一緒に夢を追ってきた仲間だという事実もあります。今はしっかりと休養をし、今の状況に向き合い、これからの自身の人生を歩んでほしいと思います」とつづった。

正門良規は、草間のため「これが最善の形ではないかという結論に至りました」とし、「ここでグループ活動が止まってはいけない、グループを終わらせてはいけない。その気持ちが強かったです」と4人で活動していく覚悟を披露。

末澤誠也は「ファンの皆さんには辛い思いをさせてしまって本当に申し訳ないです」と謝罪し、今後の活動で「これまでいただいた応援をしっかり恩返しできるよう4人でしっかり頑張ります」とした。

佐野晶哉は「4人の覚悟は音楽活動で伝えていきます」と決意を明かし、草間に向けては「何回考えても僕は、グループの未来以上にりちゃくん1人の健康と幸せの方が大切です。だからゆっくり休んでしっかり向き合ってください」と気遣った。

草間は10月4日午前5時40分ごろ、新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出したとして、警視庁四谷署に逮捕。その後東京地検は勾留請求をせず、在宅のまま捜査が進められた。東京区検は今月13日に略式起訴した。

草間は今後について「自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆さまにお目にかかれるよう努力してまいります」とつづった。事務所は「本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます」とした。逮捕後に、草間と事務所が話し合いを進める中で、脱退し療養に専念することが決まったという。

Aぇ！groupは19年2月に結成し、24年5月に「《A》BEGINNING」でCDデビュー。関西ジュニア時代の23年12月にコンプライアンス違反により福本大晴（26）が脱退していた。