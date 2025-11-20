モスバーガーにて実施されている、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年に合わせたコラボレーション企画。

コラボレーション企画の第2弾として、コラボグッズと販売額相当の“お食事補助券”が入ったお得な「2026モス福袋」が数量限定で販売されます☆

モスバーガー サンリオ「マイメロディ＆クロミ」コラボ「2026モス福袋」

価格：5,000円(税込) ※数量限定

購入制限：1人5個まで

販売期間：2025年12月30日（火）〜2026年2月28日（土）※なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なります

事前予約期間：2025年11月25日（火）15時〜12月24日（水）

※事前予約はWEBでの受付のみとなります。（URL:https://www.mos.jp/oc/fukubukuro202511/）

※予約期間内になくなる可能性もあります

※予約は1人5個まで可能です

※予約時にエコバックを2種類から選べますが、店舗の在庫状況により、選べない場合があります

※転売目的の購入は控えてください

受取期間：2025年12月30日（火）〜2026年1月12日（月・祝）

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

お食事補助券：2025年12月30日（火）〜2026年3月31日（火）まで利用可能

※全国のモスバーガー店舗で商品購入時に利用できます（ドーム内店舗・テーマパーク店舗・大学構内店舗等の一部特殊店舗を除く)

※モスのネット注文・宅配サービス（Uber Eats等）・フルセルフレジ・席での注文は利用できません

※お食事補助券500円分×10枚セットです

※ご利用金額が500円未満の場合、おつりは出ません

全国のモスバーガーにて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」＆「クロミ」とコラボレーションしたグッズと、販売額相当のお食事補助券が入った「2026モス福袋」を数量限定で販売。

モスバーガーでは「マイメロディ」が50周年、「クロミ」が20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーに合わせて、コラボレーション企画を実施しています。

その第2弾となる「2026モス福袋」は「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、モスバーガーのロゴと「マイメロディ＆クロミ」のオリジナル描き起こしデザインを使用した特別仕様。

「2026モス福袋」でしか手に入らないオリジナルグッズは、ネット特別予約の段階で希望の種類が選べるのが特徴で、日常的に使える雑貨を中心に3グッズが入っています☆

フェイスポーチ付きエコバッグ

種類：全2種 ※予約時にどちらか1種を選択

サイズ：ポーチ（耳含めず）約横15cm／バッグ 約横48×縦31×マチ20cm

「マイスウィートピアノ」や「フラットくん」「バク」の総柄デザインがかわいい「フェイスポーチ付きエコバッグ」

フェイス型のポーチにエコバッグを収納できます。

ピンクを基調にした「マイメロディ」と

シックなグレーがベースの「クロミ」デザインから選べるのも嬉しいポイントです☆

メラミンプレート（2枚セット）

サイズ：大 約直径17cm／小 約直径15cm

モスバーガーのオリジナルアートを使用した、デザインとサイズの異なるプレートは、2枚セットで封入。

モスバーガーのメニューを楽しむ「マイメロディ」や「クロミ」たちを総柄で描いた大プレートと、

頬をピンクに染めながら抱き合う「マイメロディ」と「クロミ」を描いた小プレートがセットになっています。

サテンポーチ

サテンポーチ（表）

サイズ：約横16.5×縦10.5cm

ガーリーなピンクのチェック柄がおしゃれなサテンポーチ。

表面は「マイメロディ」と「クロミ」がひょっこりとお顔を出すデザイン、

サテンポーチ（裏）

裏面はモスバーガーのメニューを楽しむ「マイメロディ」と「クロミ」がレイアウトされています。

お食事補助券

500円×10枚綴りになった、税込み5,000円分のお食事補助券。

「マイメロディ」と「クロミ」のかわいいアート入りです。

専用袋（巾着ビニール袋）

サイズ：約 横24×縦32×マチ10cm

「2026モス福袋」は、オリジナルデザインの専用袋に入れてお渡し。

モスバーガーのメニューと共に、うつ伏せポーズの「マイメロディ」と「クロミ」をプリントしたかわいいグッズです。

周年コピー「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマにした「マイメロディ」と「クロミ」の魅力が詰まったお得なセットです。

モスバーガーにて2025年12月30日より販売される「マイメロディ＆クロミ」コラボ「2026モス福袋」の紹介でした☆

