フェイスポーチ付きエコバッグやポーチ入り！モスバーガー サンリオ「マイメロディ＆クロミ」コラボ「2026モス福袋」
モスバーガーにて実施されている、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年に合わせたコラボレーション企画。
コラボレーション企画の第2弾として、コラボグッズと販売額相当の“お食事補助券”が入ったお得な「2026モス福袋」が数量限定で販売されます☆
モスバーガー サンリオ「マイメロディ＆クロミ」コラボ「2026モス福袋」
価格：5,000円(税込) ※数量限定
購入制限：1人5個まで
販売期間：2025年12月30日（火）〜2026年2月28日（土）※なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なります
事前予約期間：2025年11月25日（火）15時〜12月24日（水）
※事前予約はWEBでの受付のみとなります。（URL:https://www.mos.jp/oc/fukubukuro202511/）
※予約期間内になくなる可能性もあります
※予約は1人5個まで可能です
※予約時にエコバックを2種類から選べますが、店舗の在庫状況により、選べない場合があります
※転売目的の購入は控えてください
受取期間：2025年12月30日（火）〜2026年1月12日（月・祝）
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
お食事補助券：2025年12月30日（火）〜2026年3月31日（火）まで利用可能
※全国のモスバーガー店舗で商品購入時に利用できます（ドーム内店舗・テーマパーク店舗・大学構内店舗等の一部特殊店舗を除く)
※モスのネット注文・宅配サービス（Uber Eats等）・フルセルフレジ・席での注文は利用できません
※お食事補助券500円分×10枚セットです
※ご利用金額が500円未満の場合、おつりは出ません
全国のモスバーガーにて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」＆「クロミ」とコラボレーションしたグッズと、販売額相当のお食事補助券が入った「2026モス福袋」を数量限定で販売。
モスバーガーでは「マイメロディ」が50周年、「クロミ」が20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーに合わせて、コラボレーション企画を実施しています。
その第2弾となる「2026モス福袋」は「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、モスバーガーのロゴと「マイメロディ＆クロミ」のオリジナル描き起こしデザインを使用した特別仕様。
「2026モス福袋」でしか手に入らないオリジナルグッズは、ネット特別予約の段階で希望の種類が選べるのが特徴で、日常的に使える雑貨を中心に3グッズが入っています☆
フェイスポーチ付きエコバッグ
種類：全2種 ※予約時にどちらか1種を選択
サイズ：ポーチ（耳含めず）約横15cm／バッグ 約横48×縦31×マチ20cm
「マイスウィートピアノ」や「フラットくん」「バク」の総柄デザインがかわいい「フェイスポーチ付きエコバッグ」
フェイス型のポーチにエコバッグを収納できます。
ピンクを基調にした「マイメロディ」と
シックなグレーがベースの「クロミ」デザインから選べるのも嬉しいポイントです☆
メラミンプレート（2枚セット）
サイズ：大 約直径17cm／小 約直径15cm
モスバーガーのオリジナルアートを使用した、デザインとサイズの異なるプレートは、2枚セットで封入。
モスバーガーのメニューを楽しむ「マイメロディ」や「クロミ」たちを総柄で描いた大プレートと、
頬をピンクに染めながら抱き合う「マイメロディ」と「クロミ」を描いた小プレートがセットになっています。
サテンポーチ
サテンポーチ（表）
サイズ：約横16.5×縦10.5cm
ガーリーなピンクのチェック柄がおしゃれなサテンポーチ。
表面は「マイメロディ」と「クロミ」がひょっこりとお顔を出すデザイン、
サテンポーチ（裏）
裏面はモスバーガーのメニューを楽しむ「マイメロディ」と「クロミ」がレイアウトされています。
お食事補助券
500円×10枚綴りになった、税込み5,000円分のお食事補助券。
「マイメロディ」と「クロミ」のかわいいアート入りです。
専用袋（巾着ビニール袋）
サイズ：約 横24×縦32×マチ10cm
「2026モス福袋」は、オリジナルデザインの専用袋に入れてお渡し。
モスバーガーのメニューと共に、うつ伏せポーズの「マイメロディ」と「クロミ」をプリントしたかわいいグッズです。
周年コピー「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマにした「マイメロディ」と「クロミ」の魅力が詰まったお得なセットです。
モスバーガーにて2025年12月30日より販売される「マイメロディ＆クロミ」コラボ「2026モス福袋」の紹介でした☆
続きを見る
続きを見る
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662396
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post フェイスポーチ付きエコバッグやポーチ入り！モスバーガー サンリオ「マイメロディ＆クロミ」コラボ「2026モス福袋」 appeared first on Dtimes.