グーグルは19日、2025年に日本で人気を集めたGoogle Playのコンテンツを選出する「Google Play ベスト オブ 2025」の受賞作品を発表した。

年間の最優秀賞にあたるベストアプリには「DMM TV」、ベストゲームには「Pokémon Trading Card Game Pocket」が選ばれた。

AIの実用化やショートドラマがトレンドに

2025年のアプリ分野では、生活に定着した実用的なAI機能や、決済・ポイントを統合したモバイルペイメントの進化、スキマ時間を活用するショートドラマの急成長など、効率とエンターテインメントを両立させるトレンドが顕著に見られたという。

一方、ゲーム分野では日本のアニメやカルチャーの世界的な拡大が目立った。ベストゲームを受賞した「Pokémon Trading Card Game Pocket」は、日本だけでなく米国と欧州でも同賞を獲得。

台湾でベストゲームとなった「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」を含め、モバイルゲームを通じて日本のIP（知的財産）があらためて評価された。

多彩な部門賞、新設の「注目トレンド」も

各部門の大賞も発表され、多岐にわたるジャンルのアプリが評価された。

アプリの「日常お役立ち部門」では、楽天ポイントカード機能も統合した「楽天ペイ」が大賞を受賞した。

「隠れた名作部門」には、親しい人とのコミュニケーションに特化したSNS「mixi2」が選出された。

また、「カーアプリ部門」ではAndroid Autoに対応した「radiko」が受賞し、車内でのラジオ体験の向上が評価された。

カテゴリ 受賞作品 概要 エンターテイメント Nintendo Today! 任天堂の情報発信アプリ 自己成長 Langaku マンガで英語学習 日常お役立ち 楽天ペイ スマホ決済アプリ 隠れた名作 mixi2 親しい人向けSNS マルチデバイス しまうまブック フォトブック作成 ウェアラブル YAMAP 登山地図アプリ タブレット Hulu 動画配信サービス カーアプリ radiko ラジオアプリ

ゲーム部門では、インディー部門の大賞に話題作「8番出口」が、ストーリー部門の大賞に「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が選ばれた。

PC版 Google Play Games部門では「P5X ペルソナ5: The Phantom X」が大賞を獲得し、クロスプラットフォームでのプレイフィールが評価されている。

カテゴリ 受賞作品 ジャンル/特徴 マルチデバイス ディズニー スピードストーム レースゲーム マルチプレイヤー ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ アクション ピックアップ & プレイ ちいかわぽけっと カジュアル インディー 8 番出口 シミュレーション ストーリー SDガンダム ジージェネレーション エターナル シミュレーションRPG オンゴーイング eFootball™ サッカー Play Pass DREDGE アドベンチャー PC版 Google Play Games P5X ペルソナ5: The Phantom X RPG

今年新設された「注目トレンド部門」では、「DramaBox」や「FANY:D」といったショートドラマ関連アプリや、「TikTok Lite」などが選出され、2025年を通じて急上昇した人気を反映した結果となった。