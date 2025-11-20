¤Ï¤Ê¤ï¡¡Äï¡¦¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤Î¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥åÆþ¤ê¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¤³¤Î»öÌ³½ê¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤¬£²£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÍËÆü¤À¤±£Í£Ã¤ò¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬³Ö½µ¤ÇÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¡½¥ì¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ï¤Ê¤ï¤¬½êÂ°¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ï£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤Î»þµï¤¿¿Í¤ÏºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤È¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾å²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¥ä¡½¥ì¥ó¥º¤ÎÆê¸¶¿¿¼ù¤Ï¡¢ºæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öà·ÝÇ½³¦á¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤Ê¤ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ï¤Ê¤ï¡¢¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¡¢¸ÎÁ°ÅÄ·ò¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤À¤±¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤äÂÀÅÄ¥×¥í¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¡¢Á´¤¯ÌµÌ¾¤Î»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ò¤É¤¦¤Ë¤«Âç¤¤¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ä¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î°ìÂçÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤¿¤À¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡¢Äï¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤Î¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸Æþ¤ê¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥Ê¥¤¥Ä¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢È¹¤«¤é¡Ö»öÌ³½ê¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤ó¤À¤è¡£¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡ÖÄï¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ø¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¤ª¤¤¤Ç¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Äï¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Û¥ó¥È¡¢¿ÆÂ²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Û¥ó¥È¤ËÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¡Ø¤³¤Î»öÌ³½ê¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¹Ô¤¯¤Ê¤éµÈËÜ¤µ¤ó¤È¤«Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡£¥Ê¥Ù¥×¥í¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÊý¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀï¤¦¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¥ª¥ì¤Ï¤â¤¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¥Ê¥¤¥Ä¤¬¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¸å¤Ç¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¤Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£