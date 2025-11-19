【コスメキッチン】オーガニックの祭典開催！おトクな割引や限定アイテム、ポイントバックも。

マッシュビューティーラボが運営する「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」は、2025年11月19日18時から公式WEB STOREで、20日からCosme Kitchen各店舗で「THE ORGANIC DAYS」を開催します。

対象商品10％オフと最大25％ポイントバック

今回で第4回目となる、日本最大級のオーガニック祭典「THE ORGANIC DAYS」が開催されます。

概要は以下の通り。

WEB STOREの開催期間は、11月19日18時から25日23時59分まで。

店舗の開催期間は、11月20日から25日まで。

対象商品の購入で10％オフや、MA CARDの通常ポイントに最大25％ポイントアップなど、お得に買い物を楽しめます。

貯まったポイントはマッシュグループで1ポイント1円として利用可能です。

さらに、ここでしか購入できない、限定アイテムやキットも登場。

「to/one HAND CREAM CHARM COLLECTION」がCosme Kitchen WEB STORE限定で先行予約開始。THE ORGANIC DAYSの開催に合わせて11月19日から予約可能で、全国発売は12月1日からです。

・トーン スウィート ブーケ ハンドクリーム 限定2種

みずみずしくなめらかな使用感で、乾燥しやすい手肌をしっとり保湿するハンドクリーム。花モチーフのシリコンケースや冬限定のふわふわファーケース、選べる2種類のチャームがあり、バッグやデニムなどに取り付けられます。

価格は3520円。

ほかにも、トーン フラワリング リトリート ハンドクリーム 限定1種（3520円）、トーン フロステッド シトラス ハンドクリーム 限定1種（3520円）があります。

詳細は公式サイトから確認できます。

10%オフは一部対象外の商品があります。また、10%オフ、ポイントバック共に、一部対象外店舗もあります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部