米識者が代弁した大谷翔平投手の“怒り”にファンが関心を寄せている。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏は、今季印象に残った大谷の“忘れられないシーン”に、パドレス戦で受けた死球をあげた。ネルソン氏が明かしたエピソードを聞いたファンは、その試合以降、大谷の行動に起きていた“変化”に共感を示している。

米スポーツ局「ESPN LA」の番組にゲスト出演したネルソン氏があげたのは6月19日（日本時間20日）、本拠地で行われたパドレス戦。大谷はロベルト・スアレス投手から右肩付近に99.8マイル（約161キロ）の死球を受け、ドジャースタジアムは怒号に包まれた。

「彼（大谷）はその時、品位のある対応をしました。沸き立つドジャースナインを制止しました。笑いながら『私は大丈夫だ』と、言っているようでしたね。球宴では、スアレスに対して（この件を）笑い話にしていました」とネルソン氏は語ったが、この死球は大谷の“怒り”を買ったようだ。

ネルソン氏は死球を受けた試合以降、大谷から“挨拶”がなくなったと指摘。「それ以降のパドレス戦では、試合前の一礼がなくなりました。彼にとってリスペクトというものは、お互いが持つものなんでしょうね。一線を越えた場合、彼はそのことに気が付くんです。（一礼をやめたことが）多くを物語っています」と、言葉に出さずもグラウンドでの振る舞いの中に、大谷が秘めた熱き思いを感じたようだ。

実況という立場でドジャースを見守り続けてきたネルソン氏の“代弁”を聞いたファンはSNSで反応。「これは大谷選手が将来のMLBに投じた布石」「これは自身のチームに対しても沈黙の抗議なんでしょう」「大谷はMLBを動かすほどの恐ろしい存在になってしまった」「いろんな意味で偉大です」などのコメントが寄せられ、大谷が秘めた影響力の高さを改めて実感していた。（Full-Count編集部）