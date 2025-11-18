Å¨¾¤¬¿¹ÊÝJ¤Ë´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤ë¡ÖÆñ¤·¤¤Áê¼ê¡×¡¡³«»Ï4Ê¬¤Ç¼ºÅÀ¡ÄÆüËÜ¤Ï¡Ö¶¯ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÏÆüËÜ¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï11·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±76°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á100»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ó¥¸¥§¥¬¥¹´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÆñ¤·¤¤Áê¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¤â¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÂ®¤µ¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÏÁ°È¾4Ê¬¤ËMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆüËÜ¤Ë½ª»Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤ËFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò»î¤ß¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÆüËÜ¤¬¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÏËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï7°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ð¡¢1994Ç¯¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ°ÊÍè¡¢8Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤·ë²Ì¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀï¤¦¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤ÇWÇÕ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë