夏のギフトシーズンに向けて、舟山久美子さんが手がけるスキンケアブランド「Herz skin（ヘルツスキン）」から、特別なギフトセットが登場します。2026年6月11日（木）より発売される「フルフィルメント フルボイン＆アウト ギフトセット」は、導入美容水とインナーケアゼリーをセットにした贅沢な内容。内側と外側の両方からフルボ酸を取り入れられるため、自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのプレゼントに