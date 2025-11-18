玩具および雑貨などを手がけるシャイン（東京都中央区）は、キャラクター加湿器シリーズから「加湿王ゴジラ【改】」「加湿王バーニングゴジラ【改】」を、2025年11月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

LEDの照射によりミストが青白く

いずれも、ミスト量がパワーアップしたほか、ACアダプターをUSB Type-Cに仕様変更するなど【改】となって再登場。手持ちのPD（Power Delivery）対応の20W以上のUSBアダプターに接続して使用する。

「加湿王ゴジラ【改】」は、「ゴジラ」が放射熱線を吐いているかのようにミストを噴射する。LEDの照射によりミストが青白く見え、放射熱線を表現している。

外観は「ゴジラVSモスラ」のゴジラをデフォルメしており、操作中は劇中の音楽や咆哮が聞ける。音量は調節可能で、使用シーンに応じて消音も可能だ。超音波式を採用し、タンクの水がなくなると自動でオフになる。

価格は8778円（税込）。

「加湿王バーニングゴジラ【改】」は、「ゴジラVSデストロイア」に登場するバーニング状態のゴジラがモチーフで、目と体が発光するギミックを備える。ミストはオレンジ色のLEDを照射することで、バーニングゴジラが放つ赤い熱線を再現している。

価格は9878円（同）。