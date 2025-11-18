ボディビルダー・タレントの横川尚隆が、“意中のタレント”との2ショットシチュエーションを作ることに成功。「私が盾になります」「楽しい」と歓喜する姿を見せた。

【映像】横川メロメロの女性タレントの提案

11月17日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜 #3』（ABEMA）が放送された。ゾンビがうごめく廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、この過酷なサバイバルゲーム。制限時間は60分、ゾンビに捕まったら脱落となり、関係者から入手した誰にも見せたくない“恥ずかしい写真”を公開させられる罰が待っている。脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）をゲット。前回の脱出人数は1人のみだったが、今回は複数人での脱出も可能となった。

2回目となる今回のゲストには、横川やコスプレイヤー・タレントのえなこら6人が名を連ねた。ゲーム開始前、番組MCのドランクドラゴン・鈴木拓に「えなこのことが好きみたいだな」と暴露され、少し動揺した横川。しかし、いざゲームが始まると、「そりゃあ守りますよ。彼女（えなこ）が幸せに脱出できるなら、俺はもう喜んで盾になります」と意気込みを語る。

この宣言どおり、横川はゲーム序盤にえなこと合流すると、「俺が盾になるから」と度々呼びかけ、行動をともにしていく。急に現れるゾンビに悲鳴をあげながらも、2人での捜索というシチュエーションに「めちゃくちゃ楽しいな、これ」と、喜びをあらわにする。

その後、2人は宝箱から脱出に必要な地図と鍵をゲット。えなこから「じゃあ、地図と鍵半分こする？」と、重要なアイテムを分け合う提案を受けると、横川は「それはもう運命共同体みたいになるじゃん。もう今日幸せかもしれない」と歓喜の声をあげていた。（『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』より）