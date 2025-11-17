Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月17日は、Adobe（アドビ）の特別プラン「Creative Cloud Pro」12か月版が50％オフで登場しています。

【新規対象キャンペーン】 Creative Cloud Pro プレミアム生成AI Firefly搭載 動画/ 写真/ イラスト編集ソフト（最新）| 12ヵ月| オンラインコード版 Win / Mac / iPad /アプリ対応| 20以上のアプリ 動画AI生成アイデア探索グラフィックデザイン 51,000円 （50%オフ） Amazonで見る PR PR

無制限AI×4,000クレジット。Adobe「Creative Cloud Pro」が50％オフの割引価格で販売中！

Adobe（アドビ）の特別プラン「Creative Cloud Pro」が50％オフの割引価格で販売中です。画像生成などの標準AI機能は無制限、動画・音声AIのプレミアム機能には4,000クレジット付与と、制作環境を一気にアップグレードできるパワフルな内容です。

「Creative Cloud Pro」は、AIを活用したクリエイティブ作業を本気で加速させたい人に向けた特別プランです。最大の魅力は、「テキストから画像生成」や「生成塗りつぶし」などの標準AI機能が無制限で使えること。日常的に画像加工やコンテンツ制作を行うユーザーにとって、生成回数を気にせず使えるメリットは大きいです。

さらに、動画・音声向けのAI機能については、「テキストから動画生成」などのプレミアムAIに4,000クレジットが付与されます。短尺動画の素案づくりや、企画段階のビジュアル生成など、新しいワークフローに挑戦する余裕を与えてくれる内容です。

20種以上のアプリと共同編集で、学習から制作まで一気に強化

もちろん、従来のCreative Cloudとしての強みも健在です。20種類以上のCreative Cloudアプリにフルアクセスできるほか、20,000以上のフォント、さらに100GBのクラウドストレージを利用できます。

Photoshop、Illustrator、Premiere Pro、After Effectsといった主要アプリはすべて最新バージョンに自動更新され、機能追加も継続的に行われます。

制作環境としての利便性も魅力のひとつです。チームで作業する人に嬉しいリアルタイム共同編集やフィードバック機能を備え、学習面では豊富なチュートリアルやコミュニティが初心者からプロまで習得をサポートします。さらにWindows、Mac、iOS、Androidとマルチデバイスに対応しているため、環境を選ばず制作に取り組めます。

購入条件として注意したいのは、1アカウントにつき1本のみ購入可能で、再購入は不可という点。また、今回のプランはキャンペーン専用で、販売期間は2025年11月28日23:59までとなっています。ライセンスキーのみの提供となり、適格請求書は非課税のため発行されません。

「Creative Cloud Pro」は、無制限AIと4,000クレジット、そして20種以上のアプリをまとめて使える強力な特別プランです。AI生成を中心に制作環境をアップデートしたい人にとって、期間限定のこの機会は見逃せません。

なお、上記の表示価格は2025年11月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

