動画「渋ハロ中の女の子にインタビュー」では、関西から渋谷のハロウィンイベントに参加しに来た20歳と21歳の若手女性美容師が登場。動画の中で彼女たちは、自身の貯金額や給料、仕事で感じる楽しみや苦労、さらには現代の日本社会への思いを率直に語った。



関西出身の二人は「関西から渋ハロしに来ました」と笑顔で話し、続けて「関西から飛んできたって感じですね」と東京にやってきた経緯を説明。東京で美容師として就職した理由や、日々の仕事で感じる厳しさについて、「先輩と自分が考えが違う時に、まだこの時代になっても、やっぱり先輩の意見が全部通るっていう」と職場の上下関係の厳しさに言及。周囲に職場の先輩がいる手前、詳しいことは話さなかったが「大丈夫です」と笑ってフォローする場面もあった。



一方で「お給料教えてください」と問われると、21歳の美容師は「手取りで23ぐらいです」と明かし、20歳の美容師も「20万ぐらいです」と率直に回答。貯金額については「二桁です」と答え、リアルな若者の経済状況もうかがわせた。



仕事の中で楽しいと感じる瞬間については、「人を笑顔にできるのが一番幸せなんで、その人が笑顔だったら正直なんでもいいです」と語り、やりがいの大きさを強調。「お客さんが笑顔になった時とか、楽しいなって思います」と笑顔で話した。



また、関西と関東の文化の違いに触れ、「エスカレーターで関西から関東に来た時、やっぱこっちかみたいな」「関西戻った時に、関東のノリになった時に、あ、染まったんやなって思って、ちょっとショック」と本音をこぼす場面もあった。



動画の締めくくりには、今の日本について「ハイチさんのビッグスマイルで、仲良くアメリカがしていけたら一番いいかなって思います」と語り、明るい未来への願いをにじませていた。