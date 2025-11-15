¡Ú¶³Úö¤µ¤óÆùÀ¼Æ°²è¡Û¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é3Ç¯¡¡³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¡ÊÅö»þÃæ3¡Ë¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÊì¡Ö¤â¤·¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢Íí¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Åö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î³áÃ«¶³Úö¡Ê¤«¤¸¤¿¤Ë¡¦¤ß¤Ä¤¡Ë¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£·î13Æü¤Ë3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü①～⑫¡Û¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¡¡Êì¿Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¶³Úö¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
²æ¤¬»Ò¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÊì¿Æ¤¬¡¢¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨11·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ë¡¢³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÆùÀ¼ÉÕ¤Æ°²è¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ·Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Ã¤ÆÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶³Úö¤µ¤ó
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë¡Ú²èÁü②¡Û
¡Öº£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
Åö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£·î13Æü¤Ç3Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶³Úö¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯11·î13Æü¤Î¸á¸å2»þÈ¾º¢¡¢¡Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁÒÉß»Ô¤Î¼«Âð¤ò½Ð¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢ºÇ´ó¤ê¤ÎJRÁÒÉß±ØÉÕ¶á¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç¹Åç¸©¤Î»°¸¶±Ø¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¥êー¾è¤ê¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤ÈøÆ»»Ô¤ÎÀ¸¸ýÅç¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂ¼è¤ê¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¡¢Êì¿Æ¤¬Á÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤âÌ¤ÆÉ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü③¡Û¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤µ¤«¶³Úö¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡ÖÅâÍÈ¤²¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÅöÆü¤ÎÌë¤Ë¡£Âç¹¥Êª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤éµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡ö¡Ú²èÁü④¡Û¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢Êì¿Æ¤¬¶³Úö¤µ¤ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ë
¡Ö¹Ô¤¤ÎÄÌ¶Ð¤È¤«¡¢µ¢¤ê¤ÎÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤È¤«¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê·î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡×
Êì¿Æ¤Ï¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡ÖÀ¾À®¡×¡Ö¹Åç»ÔÆâ¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ó¥é¤òÇÛ¤ë
¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢Êì¿Æ¤ÏÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº¤ò¹Ô¤¦ÁÒÉß·Ù»¡½ð¤ËÁ´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë195·ï¡Ê12Æü¸½ºß¡Ë¡£¤·¤«¤·ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Î¿ô¤âÇ¯¡¹¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ï³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò3Ç¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤À¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤â¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡×
ÍèÇ¯¤Î3·î¤Ç18ºÐ¤ÎÀ®¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¶³Úö¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑥¡Û¡£¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ»Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¡Ö²æ¤¬»Ò¤Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯ºÆ²ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¤âÊì¤Ï¥Ó¥é¤ò¡ÖÀ®¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ú²èÁü⑦¡Û
¶³Úö¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£·î13Æü¤â¡¢JR²¬»³±Ø¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë
¡ÖÀ®¿Í¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢²¿¤«¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£¡Ø¤¢¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¡×
»Ä¤µ¤ì¤¿ÆùÀ¼¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©³áÃ«¶³Úö¤Ç¤¹¡×
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü⑧¡Û
¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£³áÃ«¶³Úö¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡£½ÉÂê¤È¤«·ë¹½¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Æü¡¹¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¿ÈÄ¹¤¬Ìó170¥»¥ó¥Á¡¢ÃæÆù¤Ç¿§Çò¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤â¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³áÃ«¶³Úö¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë¡Ú²èÁü⑨¡Û
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡Øµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡¡Û
ÁÒÉß·Ù»¡½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¡Ö086－426－0110¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ï¡Ö¶³Úö¤µ¤ó¤ÏËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¤Î¿Í¤È¤âÃç¤¬¤è¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯½ã¿è¤Ê»Ò¡×
¡Ö¤â¤·¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ï¢Íí¤À¤±¤Ç¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£