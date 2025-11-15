¡ÚTAMA±Ç²è¾Þ¡ÛµÈÂôÎ¼¡¢»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ë¼ç±é
¡¡¹ñÆâ±Ç²è¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡ØÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿Ëà Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈÂôÎ¼¡¢ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª¡¡¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Ï¡È½Ó¤Ü¤ó¡É²£ÉÍÎ®À±¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢11·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«158Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1207Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê´ÑµÒÆ°°÷¿ô¡§1207Ëü5396¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡§170²¯4016Ëü5400±ß¡Ë¡£¸ø³«¤«¤éÌó5¥ö·î¤¬·Ð¤Ä¤Ê¤«¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢173.5²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤âÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹õ°á¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¼¹É®¤·¤¿µÈÅÄ½¤°ì»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤ò¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È¹ñÊõ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇµÈÂô¤Ï¡Ö¡ØTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¤Ï7Ç¯Á°¤ËËÍ¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ç²è¾Þ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¡ØTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤Ê3¥ö·î´Ö¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ËÃÑ¤Ì¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈÂô¤ÏºòÇ¯¤â¡Ø¤Ü¤¯¤¬À¸¤¤Æ¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤ÇºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¡£²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤ÈµÈÂô¤Ï°ìÁØµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢Á°Ç¯10·î¤«¤éÅöÇ¯9·î¤Ë°ìÈÌ·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ª¤è¤Ó´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÔÌ±¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¡Ù¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¼õ¾Þ¼Ô
¡ÚºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë
¡Ø¥ë¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¡ÊÁáÀîÀé³¨´ÆÆÄ¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿»ö¾Ý¤ËÂÐ¤·É½¾´¡Ë
¸âÈþÊæ´ÆÆÄ µÚ¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡Ê¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¡Ë
Âç¶åÌÀ»Ò´ÆÆÄ µÚ¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡Ê¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨ÃËÍ¥¾Þ¡Û
Ä¹ÄÍµþ»°¡Ê¡ØÅ¨¡Ù¡Ë
µÈÂôÎ¼¡Ê¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡Û
ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê¡Ø¥ì¥¤¥Ö¥ó¥º¡Ù¡ØÅ¨¡Ù¡Ø´ñÎï¤Ê¡¢°¡Ù¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î»Ò¤É¤â¡Ù¡ØÊõÅç¡Ù¡Ë
¹À¥¤¹¤º¡Ê¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡Ø¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Ù¥ó¥Á¡Ù¡Ø¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡Ù¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¡ØÊõÅç¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¿·¿Ê´ÆÆÄ¾Þ¡Û
Ê¿°ì¹É´ÆÆÄ¡Ê¡ØÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡Ù¡ØSTEP OUT ¤Ë¡¼¤Ë¡¼¤Î¥Ë¥é¥¤¥«¥Ê¥¤¡Ù¡Ë
»³¸µ´Ä´ÆÆÄ¡Ê¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¡Û
Çë¸¶Íøµ×¡Ê¡Øº£Æü¤Î¶õ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡¢¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡Ù¡ØÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡Ù¡Ë
¹õÀîÁÛÌð¡Ê¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ë
¡ÚºÇÍ¥½¨¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¡Û
ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡ØÂç¤¤Ê¶Ì¤Í¤®¤Î²¼¤Ç¡Ù¡Ë
ÃæÌîÍ¼Ó¡Ê¡Ø¤³¤Î²Æ¤ÎÀ±¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ë
